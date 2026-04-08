Скандал із Тополею: інтервʼю, яке зайшло далеко
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал із Тополею: інтервʼю, яке зайшло далеко

Скандал довкола інтерв’ю Тараса Тополі вийшов за межі особистого життя — і зачепив політику та ідеологію

8 квітня 2026, 22:41
Автор:
Ткачова Марія

В українському інформаційному просторі розгорівся скандал навколо інтерв’ю Тараса Тополі блогерці на YouTube, яке спочатку позиціонувалося як розмова про особисте життя, але вийшло далеко за ці рамки.

Скандальне інтервʼю Тараса Тополі

Про це повідомила військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

За її словами, в інтерв’ю пролунали згадки про Андрія Єрмака, Валерія Залужного та навіть ГУР МО України, що викликало широкий резонанс.

Окремий фрагмент відео, за словами блогерки, команда гурту "Антитіла" нібито просила видалити, однак вона цього не зробила.

Кирієнко зазначає, що ситуація має не лише медійний, а й ширший суспільний контекст. На її думку, мова йде не просто про окремий випадок чи особисті історії, а про формування ідеології у країні, яка перебуває у стані війни.

Вона підкреслює, що культура та музика можуть відігравати значну роль у формуванні суспільних настроїв, особливо в умовах війни, коли питання ідентичності та інформаційного впливу стають критично важливими.

Також кореспондентка звертає увагу на тривалий вплив російської пропаганди на українське суспільство, який формувався роками, зокрема через медіа та культурний простір.

У цьому контексті вона наголошує, що мистецтво не може залишатися поза політикою, коли країна веде війну, а суспільство потребує консолідації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські так звані Z-блогери, які раніше активно підтримували війну та були важливим елементом пропаганди, дедалі частіше виступають із критикою російського керівництва та дій армії.
Про це повідомляє NV з посиланням на оцінки експертів. Зазначається, що "воєнкори" почали відкрито писати про проблеми мобілізації, приховування реальних втрат, корупцію та жорстку цензуру в Росії. Деякі з них також різко оцінюють політичну систему країни, називаючи її "феодальною", і попереджають про ознаки передреволюційної ситуації.



Джерело: https://t.me/kyriienko_press/1719
