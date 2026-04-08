В украинском информационном пространстве разгорелся скандал вокруг интервью Тараса Тополи блоггерце на YouTube, которое сначала позиционировалось как разговор о личной жизни, но вышел далеко за эти рамки.

Скандальное интервью Тараса Тополи

Об этом сообщила военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко .

По ее словам, в интервью прозвучали упоминания об Андрее Ермаке, Валерии Залужном и даже ГУР МО Украины, что вызвало широкий резонанс.

Отдельный фрагмент видео, по словам блоггерши, команда группы "Антитела" якобы просила удалить, однако она этого не сделала.

Кириенко отмечает, что ситуация имеет не только медийный, но и более широкий общественный контекст. По ее мнению, речь идет не просто об частном случае или личных историях, а о формировании идеологии в стране, которая находится в состоянии войны.

Она подчеркивает, что культура и музыка могут играть значительную роль в формировании общественных настроений, особенно в условиях войны, когда вопросы идентичности и информационного влияния становятся критически важными.

Также корреспондентка обращает внимание на длительное влияние российской пропаганды на украинское общество, которое формировалось годами, в частности через медиа и культурное пространство.

В этом контексте она отмечает, что искусство не может оставаться вне политики, когда страна ведет войну, а общество нуждается в консолидации.



