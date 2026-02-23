Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін різко відреагував на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який назвав українців із мінімальними зарплатами "хворими на голову". Військовий нагадав посадовцю, що доходи багатьох захисників України не набагато перевищують згадані суми.

«Я правильно зрозумів, всі військові — хворі на голову?»: Максим Жорін відповів на скандальну заяву голови «Укрпошти»

"Я правильно зрозумів директора Укрпошти, всі військові — хворі на голову? Бо базова зарплата військовослужбовців, нагадаю, 20 тисяч гривень", — зазначив Максим Жорін у своєму дописі.

Він підкреслив, що представникам влади варто бути вкрай обережними у своїх публічних висловлюваннях, особливо під час війни. "Взагалі радив би фільтрувати різним чиновникам те, що хоча би транслюється публічно. Рівень соціальної напруги занадто високий, аби терпіти спокійно цей пж"*, — наголосив підполковник.

Жорін також додав, що подібна риторика є неприпустимою, особливо з боку тих, хто "продовжує вважати себе „корисним на своєму місці“ — тобто подалі від війни".

Нагадаємо, раніше Ігор Смілянський, чия зарплата становить близько 700 тис. грн, розкритикував людей, які погоджуються працювати за мінімальну оплату, попри наявність вакансій на ринку праці.

"Відповідаю — на**й не хочу на мінімалку і більш того, якщо ти здоровий чоловік і жінка і сьогодні працюєш на мінімалку, то вибачте ви хворий на голову, коли в Україні мільйони вакансій"**, — написав Смілянський.

Такі формулювання викликали хвилю обурення серед користувачів, особливо вчителів, медиків та працівників комунальних служб. Громадяни нагадали топменеджеру про низькі оклади в бюджетній сфері, відсутність альтернатив у селах та неможливість змінити роботу під час війни.