«Я правильно понял, все военные — больные на голову?»: Максим Жорин ответил на скандальное заявление главы «Укрпочты»
«Я правильно понял, все военные — больные на голову?»: Максим Жорин ответил на скандальное заявление главы «Укрпочты»

«Советовал бы фильтровать то, что транслируется»: Максим Жорин предупредил чиновников о высоком уровне социального напряжения

23 февраля 2026, 21:49
Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин резко отреагировал на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского, который назвал украинцев с минимальными зарплатами "болевыми головой". Военный напомнил должностному лицу, что доходы многих защитников Украины не намного превышают упомянутые суммы.

"Я правильно понял директора Укрпочты, все военные больны головой? Потому что базовая зарплата военнослужащих, напомню, 20 тысяч гривен", — отметил Максим Жорин в своем сообщении.

Он подчеркнул, что представителям власти следует быть очень осторожными в своих публичных высказываниях, особенно во время войны. "Вообще советовал бы фильтровать разным чиновникам то, что хотя бы транслируется публично. Уровень социального напряжения слишком высок, чтобы спокойно терпеть этот пиз**ж", — подчеркнул подполковник.

Жорин также добавил, что подобная риторика недопустима, особенно со стороны тех, кто "продолжает считать себя "полезным на своем месте" — то есть подальше от войны".

Напомним, ранее Игорь Смелянский, чья зарплата составляет около 700 тыс. грн, подверг критике людей, которые соглашаются работать за минимальную оплату, несмотря на наличие вакансий на рынке труда.

"Отвечаю — на**й не хочу на минималку и более того, если ты здоровый мужчина и женщина и сегодня работаешь на минималку, то простите вы больной головой, когда в Украине миллионы вакансий", — написал Смелянский.

Такие формулировки вызвали возмущение среди пользователей, особенно учителей, медиков и работников коммунальных служб. Граждане напомнили топ-менеджеру о низких окладах в бюджетной сфере, отсутствии альтернатив в селах и невозможности сменить работу во время войны.



Теги:

