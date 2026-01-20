«Я більше не мовчу»: розкол у зірковій сім’ї

26-річний Бруклін Бекхем публічно заявив про глибокий і тривалий конфлікт зі своїми батьками — дизайнеркою Вікторією Бекхем та легендарним футболістом Давидом Бекхем. Серію емоційних повідомлень він опублікував 19 січня у своєму Instagram, наголосивши, що роками мовчав, намагаючись зберегти особисті сімейні проблеми в таємниці.

Скандал у сімʼї Бекхемів

За словами Бруклина, він уперше в житті вирішив публічно відстояти власні межі та більше не хоче миритися зі своєю родиною. Він заявив, що з дитинства його життя перебувало під повним контролем батьків, зокрема й у публічній площині. За його словами, медійний образ "ідеальної родини", публічні сімейні заходи та демонстративні пости в соцмережах були частиною сценарію, який формувався без його згоди з самого народження.

Окремо Бруклин звинуватив батьків у спробах зруйнувати його шлюб з американською акторкою Николою Пельтц, донькою мільярдера Нельсона Пельтц. Він стверджує, що його дружина неодноразово зазнавала зневажливого ставлення з боку сім’ї Бекхемів, попри їхні намагання налагодити стосунки.

Серед найбільш резонансних звинувачень — твердження, що Вікторія Бекхем нібито зірвала його весільний танець із дружиною, а також запрошувала на сімейні події жінок із минулого Бруклина, що, за його словами, робило ситуацію навмисно напруженою та дискомфортною для подружжя.

У своїх заявах Бруклин також відверто розповів про психологічні наслідки життя під постійним контролем. Він зізнався, що багато років страждав від сильної тривожності, яка, за його словами, зникла лише після того, як він дистанціювався від родини. Саме це він назвав одним із головних аргументів на користь свого рішення більше не підтримувати близькі стосунки з батьками.

Заяви старшого сина Бекхемів викликали широкий резонанс у світових медіа та соцмережах. Частина аудиторії підтримала Бруклина, розглядаючи його слова як спробу вийти з тіні впливової родини та побудувати власне життя. Інші ж критикують його за публічне винесення сімейного конфлікту на загал.

Станом на тепер Вікторія та Дэвид Бекхеми публічно не прокоментували звинувачення сина. Конфлікт, який роками залишався поза межами публічного простору, тепер став предметом відкритого обговорення та ще раз привернув увагу до зворотного боку життя зіркових родин.

