Вибухнув скандал навколо Ксюші Манікен: жорстока заява та цікаві фото
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибухнув скандал навколо Ксюші Манікен: жорстока заява та цікаві фото

Блогерка Ксюша Манікен опублікувала емоційний допис про безвихідь, ненависть до влади та війну, який уже викликав хвилю обурення й дискусій у мережі

20 січня 2026, 18:38
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська блогерка Ксюша Манікен опинилася в центрі гучного скандалу після публікації емоційного допису в соціальних мережах на тлі масованих обстрілів та проблем з електро-, водо- і теплопостачанням у країні.

Вибухнув скандал навколо Ксюші Манікен: жорстока заява та цікаві фото

Ксюша Манекен про українську владу

У своєму пості Манікен звернулася до підписників із пропозицією "поставити лайк", якщо вони сидять без базових умов для життя й відчувають безвихідь. Далі блогерка заявила, що ненавидить українську владу так само, як і російську, а подекуди — навіть сильніше. За її словами, особливо боляче, коли "обманюють і обкрадають свої", натякаючи на внутрішні проблеми в Україні під час війни.


Вибухнув скандал навколо Ксюші Манікен: жорстока заява та цікаві фото - фото 2

Окреме обурення викликала фраза про Крим. Манікен написала, що для неї "неважливо, чий Крим", головне — щоб там було мирно. Цей пасаж багато користувачів сприйняли як повторення російських наративів та знецінення питання окупації українських територій.

Допис також супроводжувався фотографією медалі, яку, за словами блогерки, вона отримала "за допомогу українській воєнній розвідці". Манікен зазначила, що обов’язково розповість, за яких обставин і за що саме була нагороджена, але лише після завершення війни. Наразі ж, за її словами, вона не вважає за потрібне пояснювати деталі.


Вибухнув скандал навколо Ксюші Манікен: жорстока заява та цікаві фото - фото 2

Окрім цього, блогерка зробила акцент на тому, що, на її думку, важливе не масове схвалення в соцмережах, а визнання з боку "потрібних людей". Вона закликала не зважати на суспільне обесцінення та "просто робити свою справу", не звертаючи уваги на критику.

Реакція на допис була миттєвою й різко полярною. Частина користувачів сприйняла слова Манікен як прояв емоційного зриву на тлі війни, блекаутів і постійного стресу. Інші ж звинуватили блогерку в публічному зрівнюванні України з державою-агресором, трансляції небезпечних меседжів та маніпуляції темою нагороди від військової розвідки.

У коментарях і публічних обговореннях її заява про "неважливість" статусу Криму стала однією з ключових причин хвилі критики. Для багатьох українців це питання є принциповим символом війни, окупації та боротьби за територіальну цілісність держави.

Станом на зараз сама Манікен не оприлюднила додаткових пояснень або вибачень. Скандальний допис продовжує активно поширюватися в мережі, а дискусія навколо нього перетворилася на ширшу розмову про межі публічних висловлювань інфлюенсерів, відповідальність за слова під час війни та рівень довіри суспільства до влади в умовах тривалої кризи.

Джерело: https://www.instagram.com/maneken007?igsh=eWt3c2F2bHJocjF6
