Разразился скандал вокруг Ксюши Маникен: жестокое заявление и интересные фото
Разразился скандал вокруг Ксюши Маникен: жестокое заявление и интересные фото

Блоггерша Ксюша Маникен опубликовала эмоциональное сообщение о безысходности, ненависти к власти и войне, которое уже вызвало волну возмущения и дискуссий в сети

20 января 2026, 18:38
Украинская блоггерша Ксюша Маникен оказалась в центре громкого скандала после публикации эмоционального сообщения в социальных сетях на фоне массированных обстрелов и проблем с электро-, водо- и теплоснабжением в стране.

Разразился скандал вокруг Ксюши Маникен: жестокое заявление и интересные фото

Ксюша Манекен про украинскую владу

В своем посту Маникен обратилась к подписчикам с предложением поставить лайк, если они сидят без базовых условий для жизни и чувствуют тупик. Далее блоггер заявила, что ненавидит украинские власти так же, как и российские, а иногда — даже сильнее. По ее словам, особенно больно, когда обманывают и обворовывают свои, намекая на внутренние проблемы в Украине во время войны.


Разразился скандал вокруг Ксюши Маникен: жестокое заявление и интересные фото - фото 2

Отдельное возмущение вызвала фраза о Крыме. Маникен написала, что для нее "неважно, чей Крым", главное, чтобы там было мирно. Этот пассаж многие пользователи восприняли как повторение российских нарративов и обесценение вопроса оккупации украинских территорий.

Сообщение также сопровождалось фотографией медали, которую, по словам блоггерши, она получила "за помощь украинской военной разведке". Маникен отметила, что обязательно расскажет, при каких обстоятельствах и за что именно была награждена, но только после окончания войны. Пока же, по ее словам, она не считает нужным объяснять детали.


Разразился скандал вокруг Ксюши Маникен: жестокое заявление и интересные фото - фото 2

Кроме этого, блоггерша сделала акцент на том, что, по ее мнению, важно не массовое одобрение в соцсетях, а признание со стороны "нужных людей". Она призвала не учитывать общественное обесценивание и "просто делать свое дело", не обращая внимания на критику.

Реакция на сообщение была мгновенной и резко полярной. Часть пользователей восприняла слова Маникена как проявление эмоционального срыва на фоне войны, блекаутов и постоянного стресса. Другие же обвинили блоггершу в публичном уравнении Украины с государством-агрессором, трансляции опасных месседжей и манипуляции темой награды от военной разведки.

В комментариях и публичных обсуждениях ее заявление о "неважности" статуса Крыма стало одной из ключевых причин волны критики. Для многих украинцев этот вопрос является принципиальным символом войны, оккупации и борьбы за территориальную целостность государства.

По состоянию на данный момент сама Маникен не обнародовала дополнительные объяснения или извинения. Скандальное сообщение продолжает активно распространяться в сети, а дискуссия вокруг него превратилась в более широкий разговор о границах публичных высказываний инфлюэнсеров, ответственности за слова во время войны и уровне доверия общества к власти в условиях продолжительного кризиса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы илорусские монахини, которых западные журналисты связывают с российскими спецслужбами, могли собирать деньги в церквях Швеции, а собранные средства, вероятно, направлялись на поддержку России. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на показания представителей местных религиозных общин.



Источник: https://www.instagram.com/maneken007?igsh=eWt3c2F2bHJocjF6
