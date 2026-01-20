Разразился скандал вокруг Ксюши Маникен: жестокое заявление и интересные фото

Украинская блоггерша Ксюша Маникен оказалась в центре громкого скандала после публикации эмоционального сообщения в социальных сетях на фоне массированных обстрелов и проблем с электро-, водо- и теплоснабжением в стране.

Ксюша Манекен про украинскую владу

В своем посту Маникен обратилась к подписчикам с предложением поставить лайк, если они сидят без базовых условий для жизни и чувствуют тупик. Далее блоггер заявила, что ненавидит украинские власти так же, как и российские, а иногда — даже сильнее. По ее словам, особенно больно, когда обманывают и обворовывают свои, намекая на внутренние проблемы в Украине во время войны.







Отдельное возмущение вызвала фраза о Крыме. Маникен написала, что для нее "неважно, чей Крым", главное, чтобы там было мирно. Этот пассаж многие пользователи восприняли как повторение российских нарративов и обесценение вопроса оккупации украинских территорий.

Сообщение также сопровождалось фотографией медали, которую, по словам блоггерши, она получила "за помощь украинской военной разведке". Маникен отметила, что обязательно расскажет, при каких обстоятельствах и за что именно была награждена, но только после окончания войны. Пока же, по ее словам, она не считает нужным объяснять детали.







Кроме этого, блоггерша сделала акцент на том, что, по ее мнению, важно не массовое одобрение в соцсетях, а признание со стороны "нужных людей". Она призвала не учитывать общественное обесценивание и "просто делать свое дело", не обращая внимания на критику.

Реакция на сообщение была мгновенной и резко полярной. Часть пользователей восприняла слова Маникена как проявление эмоционального срыва на фоне войны, блекаутов и постоянного стресса. Другие же обвинили блоггершу в публичном уравнении Украины с государством-агрессором, трансляции опасных месседжей и манипуляции темой награды от военной разведки.

В комментариях и публичных обсуждениях ее заявление о "неважности" статуса Крыма стало одной из ключевых причин волны критики. Для многих украинцев этот вопрос является принципиальным символом войны, оккупации и борьбы за территориальную целостность государства.

По состоянию на данный момент сама Маникен не обнародовала дополнительные объяснения или извинения. Скандальное сообщение продолжает активно распространяться в сети, а дискуссия вокруг него превратилась в более широкий разговор о границах публичных высказываний инфлюэнсеров, ответственности за слова во время войны и уровне доверия общества к власти в условиях продолжительного кризиса.

