«Я больше не молчу»: раскол в звездной семье

26-летний Бруклин Бекхэм публично заявил о глубоком и длительном конфликте со своими родителями — дизайнером Викторией Бекхэм и легендарным футболистом Давидом Бекхэмом. Серию эмоциональных сообщений он опубликовал 19 января в своем Instagram, подчеркнув, что годами молчал, пытаясь сохранить личные семейные проблемы в тайне.

Скандал в семье Бекхемов

По словам Бруклина, он впервые в жизни решил публично отстоять свои границы и больше не хочет мириться со своей семьей. Он заявил, что с детства его жизнь находилась под полным контролем родителей, в том числе и в публичной плоскости. По его словам, медийный образ "идеальной семьи", публичные семейные мероприятия и демонстративные посты в соцсетях были частью сценария, который формировался без его согласия с самого рождения.

Отдельно Бруклин обвинил родителей в попытках разрушить его брак с американской актрисой Николой Пельтц, дочерью миллиардера Нельсона Пельтца. Он утверждает, что его жена неоднократно испытывала пренебрежительное отношение со стороны семьи Бекхэмов, несмотря на их попытки наладить отношения.

Среди наиболее резонансных обвинений — утверждение, что Виктория Бекхэм якобы сорвала его свадебный танец с женой, а также приглашала на семейные события женщин из прошлого Бруклина, что, по его словам, делало ситуацию намеренно напряженной и дискомфортной для супругов.

В своих заявлениях Бруклин также откровенно рассказал о психологических последствиях жизни под постоянным контролем. Он признался, что много лет страдал от сильной тревожности, которая, по его словам, исчезла только после того, как он дистанцировался от семьи. Именно это он назвал одним из главных аргументов в пользу своего решения не поддерживать близкие отношения с родителями.

Заявления старшего сына Бекхэма вызвали широкий резонанс в мировых медиа и соцсетях. Часть аудитории поддержала Бруклина, рассматривая его слова как попытку выйти из тени влиятельной семьи и построить свою жизнь. Другие же критикуют его за публичное вынесение семейного конфликта в целом.

Теперь Виктория и Дэвид Бекхэмы публично не прокомментировали обвинение сына. Конфликт, который годами оставался вне публичного пространства, теперь стал предметом открытого обсуждения и еще раз привлек внимание к обратной стороне жизни звездных семей.

