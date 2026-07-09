Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов висловив різке обурення через нещодавні скандальні події у Львові, де цивільні особи вчинили насильство щодо українського військового. Керівник відомства закликав громадян усвідомити наслідки таких агресивних дій проти власних захисників.

Кирило Буданов

Він звернувся до учасників конфлікту із серйозним попередженням, нагадавши про постійну загрозу з боку окупантів.

"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії", — наголосив керівник ОП . Він підкреслив, що загарбники діятимуть значно жорстокіше, якщо подолають українську оборону, адже російські військові "будуть так само бити та зривати одяг, але вже з вас".

Кирило Буданов переконаний, що подібне ставлення до воїнів у тилу є абсолютно неприпустимим. Тому він вимагає від відповідних служб оперативно розслідувати цей напад і притягнути нападників до відповідальності за законом.

"Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові", — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що невдоволення діями представників територіальних центрів комплектування серед українців досягло критичної межі. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що подальше ігнорування цієї проблеми з боку керівництва держави може спровокувати вкрай важкі наслідки для всього суспільства.

Останні гучні інциденти у Львові, де громадяни почали активно протистояти примусовій мобілізації на вулицях, парламентар називає не випадковим збігом, а очікуваним наслідком тривалої бездіяльності.





