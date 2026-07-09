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«Ворожа армія зриватиме одяг уже з вас»: керівник ОПУ звернувся до учасників конфлікту у Львові

Напад на військовослужбовця: очільник ОПУ закликав покарати винних у львівському інциденті

9 липня 2026, 12:15
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Недилько Ксения

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов висловив різке обурення через нещодавні скандальні події у Львові, де цивільні особи вчинили насильство щодо українського військового. Керівник відомства закликав громадян усвідомити наслідки таких агресивних дій проти власних захисників.

«Ворожа армія зриватиме одяг уже з вас»: керівник ОПУ звернувся до учасників конфлікту у Львові

Кирило Буданов

Він звернувся до учасників конфлікту із серйозним попередженням, нагадавши про постійну загрозу з боку окупантів.

"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії", — наголосив керівник ОП. Він підкреслив, що загарбники діятимуть значно жорстокіше, якщо подолають українську оборону, адже російські військові "будуть так само бити та зривати одяг, але вже з вас".

Кирило Буданов переконаний, що подібне ставлення до воїнів у тилу є абсолютно неприпустимим. Тому він вимагає від відповідних служб оперативно розслідувати цей напад і притягнути нападників до відповідальності за законом.

"Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові", — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що невдоволення діями представників територіальних центрів комплектування серед українців досягло критичної межі. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що подальше ігнорування цієї проблеми з боку керівництва держави може спровокувати вкрай важкі наслідки для всього суспільства.

Останні гучні інциденти у Львові, де громадяни почали активно протистояти примусовій мобілізації на вулицях, парламентар називає не випадковим збігом, а очікуваним наслідком тривалої бездіяльності.



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