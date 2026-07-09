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«Вражеская армия будет срывать одежду уже с вас»: руководитель ОПУ обратился к участникам конфликта во Львове

Нападение на военнослужащего: глава ОПУ призвал наказать виновных во львовском инциденте

9 июля 2026, 12:15
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Недилько Ксения

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов выразил резкое возмущение из-за недавних скандальных событий во Львове, где гражданские лица совершили насилие в отношении украинского военного. Руководитель ведомства призвал граждан осознать последствия подобных агрессивных действий против собственных защитников.

«Вражеская армия будет срывать одежду уже с вас»: руководитель ОПУ обратился к участникам конфликта во Львове

Кирилл Буданов

Он обратился к участникам конфликта с серьезным предупреждением, напомнив о постоянной угрозе оккупантов.

"Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии", — подчеркнул руководитель ОП . Он подчеркнул, что захватчики будут действовать гораздо жестче, если преодолеют украинскую оборону, ведь российские военные "будут так же избивать и срывать одежду, но уже с вас".

Кирилл Буданов убежден, что подобное отношение к воинам в тылу абсолютно недопустимо. Поэтому он требует от соответствующих служб оперативно расследовать это нападение и привлечь нападающих к ответственности по закону.

"Ожидаю справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове", — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недовольство действиями представителей территориальных центров комплектования среди украинцев достигло критического предела. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что дальнейшее игнорирование этой проблемы со стороны руководства государства может спровоцировать очень тяжелые последствия для всего общества.

Последние громкие инциденты во Львове, где граждане начали активно противостоять принудительной мобилизации на улицах, парламентарий называет не случайным совпадением, а ожидаемым последствием длительного бездействия.




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