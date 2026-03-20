Військову перевіряють: чим займалася на лікарняному дівчина

Ткачова Марія
Державне бюро розслідувань перевіряє військовослужбовицю через можливе ухилення від служби під виглядом лікування.
Військова знялася в шоу «Мастер Шеф»
Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.
За даними слідства, жінка, яка обіймала посаду штурмана транспортної авіаційної ескадрильї, за документами перебувала на стаціонарному лікуванні у нейрохірургічному відділенні з квітня по серпень 2025 року.
У цей період вона отримувала грошове забезпечення, премії та надбавки.
Водночас у ГБР перевіряють інформацію, що насправді вона могла брати участь у зйомках кулінарного шоу "МастерШеф".
У межах розслідування слідчі звернулися до суду з проханням надати тимчасовий доступ до її телефонних даних — дзвінків і повідомлень.
Суд задовольнив це клопотання.
При цьому офіційного статусу підозрюваної військовослужбовиця наразі не має.
За даними ЗМІ, йдеться про учасницю 16-го сезону шоу Вікторію Кузнецову, яка на сайті проєкту вказана як колишня військова.