Військову перевіряють: чим займалася на лікарняному дівчина

Державне бюро розслідувань перевіряє військовослужбовицю через можливе ухилення від служби під виглядом лікування.

Військова знялася в шоу «Мастер Шеф»

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.

За даними слідства, жінка, яка обіймала посаду штурмана транспортної авіаційної ескадрильї, за документами перебувала на стаціонарному лікуванні у нейрохірургічному відділенні з квітня по серпень 2025 року.

У цей період вона отримувала грошове забезпечення, премії та надбавки.

Водночас у ГБР перевіряють інформацію, що насправді вона могла брати участь у зйомках кулінарного шоу "МастерШеф".

У межах розслідування слідчі звернулися до суду з проханням надати тимчасовий доступ до її телефонних даних — дзвінків і повідомлень.

Суд задовольнив це клопотання.

При цьому офіційного статусу підозрюваної військовослужбовиця наразі не має.

За даними ЗМІ, йдеться про учасницю 16-го сезону шоу Вікторію Кузнецову, яка на сайті проєкту вказана як колишня військова.

