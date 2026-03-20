Військову перевіряють: чим займалася на лікарняному дівчина
commentss НОВИНИ Всі новини

Військову перевіряють: чим займалася на лікарняному дівчина

ГБР перевіряє військовослужбовицю через участь у «МастерШеф»

20 березня 2026, 00:21
Ткачова Марія

Державне бюро розслідувань перевіряє військовослужбовицю через можливе ухилення від служби під виглядом лікування.

Військову перевіряють: чим займалася на лікарняному дівчина

Військова знялася в шоу «Мастер Шеф»

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.

За даними слідства, жінка, яка обіймала посаду штурмана транспортної авіаційної ескадрильї, за документами перебувала на стаціонарному лікуванні у нейрохірургічному відділенні з квітня по серпень 2025 року.

У цей період вона отримувала грошове забезпечення, премії та надбавки.

Водночас у ГБР перевіряють інформацію, що насправді вона могла брати участь у зйомках кулінарного шоу "МастерШеф".

У межах розслідування слідчі звернулися до суду з проханням надати тимчасовий доступ до її телефонних даних — дзвінків і повідомлень.

Суд задовольнив це клопотання.

При цьому офіційного статусу підозрюваної військовослужбовиця наразі не має.

За даними ЗМІ, йдеться про учасницю 16-го сезону шоу Вікторію Кузнецову, яка на сайті проєкту вказана як колишня військова.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні жінку помилково оголосили в розшук через нібито ухилення від мобілізації, попри те, що вона не підлягає призову.
Про це повідомляє Суспільне. За інформацією журналістів, її безпідставно внесли до реєстру військовозобов’язаних, хоча вона не має профільної освіти та офіційно не перебувала на військовому обліку. У результаті жінку звинуватили в ухиленні від мобілізації та оголосили в розшук. Після з’ясування обставин цього тижня її зняли з розшуку, однак сам факт внесення до військового обліку незаконним не визнали. Юристи радять жінці все ж офіційно стати на військовий облік, щоб зафіксувати відсутність попередньої реєстрації та уникнути подібних ситуацій у майбутньому. У територіальному центрі комплектування наразі не змогли пояснити, як саме сталася ця помилка.



Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/134826897
