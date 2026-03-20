Военную проверяют: чем занималась на больничном девушка

Государственное бюро расследований проверяет военнослужащую из-за возможного уклонения от службы под видом лечения.

Военная снялась в шоу «Мастер Шеф»

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева.

По данным следствия, женщина, занимавшая должность штурмана транспортной авиационной эскадрильи, по документам находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении с апреля по август 2025 года.

В этот период она получала денежное довольствие, премии и надбавки.

В то же время в ГБР проверяют информацию, что на самом деле она могла участвовать в съемках кулинарного шоу "МастерШеф".

В рамках расследования следователи обратились в суд с просьбой предоставить временный доступ к ее телефонным данным — звонкам и сообщениям.

Суд удовлетворил это ходатайство.

При этом официального статуса подозреваемой военнослужащая пока не имеет.

По данным СМИ, речь идет об участнице 16-го сезона шоу Виктории Кузнецовой, которая на сайте проекта указана как бывшая военная.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине женщину ошибочно объявили в розыск из-за якобы уклонения от мобилизации, несмотря на то, что она не подлежит призыву.

Об этом сообщает Общественное. По информации журналистов, ее безосновательно внесли в реестр военнообязанных, хотя она не имеет профильного образования и официально не состояла на военном учете. В результате женщину обвинили в уклонении от мобилизации и объявили в розыск. После выяснения обстоятельств на этой неделе ее сняли с розыска, однако сам факт внесения в военный учет незаконным не признали. Юристы советуют женщине все же официально встать на военный учет, чтобы зафиксировать отсутствие предварительной регистрации и избежать подобных ситуаций в будущем. В территориальном центре комплектования пока не смогли объяснить, как именно произошла эта ошибка.

