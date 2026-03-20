Военную проверяют: чем занималась на больничном девушка

Ткачова Марія
Государственное бюро расследований проверяет военнослужащую из-за возможного уклонения от службы под видом лечения.
Военная снялась в шоу «Мастер Шеф»
Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева.
По данным следствия, женщина, занимавшая должность штурмана транспортной авиационной эскадрильи, по документам находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении с апреля по август 2025 года.
В этот период она получала денежное довольствие, премии и надбавки.
В то же время в ГБР проверяют информацию, что на самом деле она могла участвовать в съемках кулинарного шоу "МастерШеф".
В рамках расследования следователи обратились в суд с просьбой предоставить временный доступ к ее телефонным данным — звонкам и сообщениям.
Суд удовлетворил это ходатайство.
При этом официального статуса подозреваемой военнослужащая пока не имеет.
По данным СМИ, речь идет об участнице 16-го сезона шоу Виктории Кузнецовой, которая на сайте проекта указана как бывшая военная.