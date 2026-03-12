logo_ukra

Суспільство Скандали «Військовий та бабуся заплатять якомусь темщику на Х5»: Железняк бʼється в істериці
«Військовий та бабуся заплатять якомусь темщику на Х5»: Железняк бʼється в істериці

Народний депутат Ярослав Железняк розкритикував ідею державного кешбеку на пальне, заявивши, що вона може коштувати бюджету понад 10 млрд грн до травня

12 березня 2026, 21:35
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Ярослав Железняк відреагував на анонсовану програму державного кешбеку на пальне, яку раніше презентували президент Володимир Зеленський та перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко.

«Військовий та бабуся заплатять якомусь темщику на Х5»: Железняк бʼється в істериці

Железняк про державний кешбек на пальне

Відповідно до заяви уряду, програма працюватиме до 1 травня. Під час купівлі пального на АЗС громадяни зможуть отримувати компенсацію через програму Національний кешбек:

• 15% кешбеку на дизельне пальне

• 10% — на бензин

• 5% — на автогаз

Железняк заявив, що підрахував приблизну вартість цієї ініціативи для бюджету.

За його даними, в Україні щомісяця споживається приблизно:

• 300 млн літрів дизеля

• 222 млн літрів бензину

• 150 млн літрів автогазу

На його думку, за таких обсягів програма може коштувати державному бюджету близько 5,26 млрд грн на місяць, а до травня — приблизно 10,5 млрд грн.


Депутат також підрахував, що разом з іншими витратами держави на соціальні виплати ця сума може сягнути близько 40 млрд грн.

На його думку, ці кошти могли б бути використані, зокрема, для збільшення зарплат військовослужбовцям.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/16806
