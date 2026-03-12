«Військовий та бабуся заплатять якомусь темщику на Х5»: Железняк бʼється в істериці

Народний депутат Ярослав Железняк відреагував на анонсовану програму державного кешбеку на пальне, яку раніше презентували президент Володимир Зеленський та перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко.

Железняк про державний кешбек на пальне

Відповідно до заяви уряду, програма працюватиме до 1 травня. Під час купівлі пального на АЗС громадяни зможуть отримувати компенсацію через програму Національний кешбек:

• 15% кешбеку на дизельне пальне

• 10% — на бензин

• 5% — на автогаз

Железняк заявив, що підрахував приблизну вартість цієї ініціативи для бюджету.

За його даними, в Україні щомісяця споживається приблизно:

• 300 млн літрів дизеля

• 222 млн літрів бензину

• 150 млн літрів автогазу

На його думку, за таких обсягів програма може коштувати державному бюджету близько 5,26 млрд грн на місяць, а до травня — приблизно 10,5 млрд грн.







Депутат також підрахував, що разом з іншими витратами держави на соціальні виплати ця сума може сягнути близько 40 млрд грн.

На його думку, ці кошти могли б бути використані, зокрема, для збільшення зарплат військовослужбовцям.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні можуть створити окремі Кіберсили, які спеціалізуватимуться на наступальних операціях у кіберпросторі проти Росії. Відповідний законопроєкт підготував Генеральний штаб Збройних сил України.

Документ наразі готують до другого читання у Верховній Раді України. Йдеться не про класичну кібербезпеку, а про інституціоналізацію підрозділів, які проводять активні кібероперації проти російської інфраструктури. Серед таких операцій можуть бути злами внутрішніх систем противника, отримання розвідувальної інформації, вербування джерел і проникнення в закриті мережі. Подібні дії можуть завдавати Росії значних фінансових і військових втрат — інколи йдеться про збитки у мільйони або навіть мільярди доларів.

