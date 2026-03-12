«Військовий та бабуся заплатять якомусь темщику на Х5»: Железняк бʼється в істериці

Рубрики
Ткачова Марія
Народний депутат Ярослав Железняк відреагував на анонсовану програму державного кешбеку на пальне, яку раніше презентували президент Володимир Зеленський та перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко.
Железняк про державний кешбек на пальне
Відповідно до заяви уряду, програма працюватиме до 1 травня. Під час купівлі пального на АЗС громадяни зможуть отримувати компенсацію через програму Національний кешбек:
• 15% кешбеку на дизельне пальне
• 10% — на бензин
• 5% — на автогаз
Железняк заявив, що підрахував приблизну вартість цієї ініціативи для бюджету.
За його даними, в Україні щомісяця споживається приблизно:
• 300 млн літрів дизеля
• 222 млн літрів бензину
• 150 млн літрів автогазу
На його думку, за таких обсягів програма може коштувати державному бюджету близько 5,26 млрд грн на місяць, а до травня — приблизно 10,5 млрд грн.
Депутат також підрахував, що разом з іншими витратами держави на соціальні виплати ця сума може сягнути близько 40 млрд грн.
На його думку, ці кошти могли б бути використані, зокрема, для збільшення зарплат військовослужбовцям.