«Военный и бабушка заплатят какому-нибудь темщику на Х5»: Железняк бьется в истерике

Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на анонсированную программу государственного кэшбека на горючее, которую ранее презентовали президент Владимир Зеленский и первый вице-премьер Юлия Свириденко .

Железняк о государственном кэшбеке на горючее

Согласно заявлению правительства, программа будет работать до 1 мая. При покупке горючего на АЗС граждане смогут получать компенсацию через программу Национальный кэшбек :

• 15% кэшбека на дизельное топливо

• 10% — на бензин

• 5% — на автогаз

Железняк заявил, что подсчитал приблизительную стоимость этой инициативы для бюджета.

По его данным, в Украине ежемесячно потребляется примерно:

• 300 млн литров дизеля

• 222 млн литров бензина

• 150 млн литров автогаза

По его мнению, при таких объемах программа может стоить государственному бюджету около 5,26 млрд грн в месяц, а к маю – примерно 10,5 млрд грн.







Депутат также подсчитал, что вместе с другими расходами государства на социальные выплаты эта сумма может составить около 40 млрд грн.

По его мнению, эти средства могли быть использованы, в частности, для увеличения зарплат военнослужащим.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине могут создать отдельные Киберсилы, которые будут специализироваться на наступательных операциях в киберпространстве против России. Соответствующий законопроект подготовил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Документ готовят ко второму чтению в Верховной Раде Украины. Речь идет не о классической кибербезопасности, а об институционализации подразделений, проводящих активные кибероперации против российской инфраструктуры. Среди таких операций могут быть изломы внутренних систем противника, получение разведывательной информации, вербовка источников и проникновение в закрытые сети. Подобные действия могут наносить России значительные финансовые и военные потери — иногда речь идет об убытках в миллионы или даже миллиарды долларов.

