«Военный и бабушка заплатят какому-нибудь темщику на Х5»: Железняк бьется в истерике

Ткачова Марія
Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на анонсированную программу государственного кэшбека на горючее, которую ранее презентовали президент Владимир Зеленский и первый вице-премьер Юлия Свириденко .
Железняк о государственном кэшбеке на горючее
Согласно заявлению правительства, программа будет работать до 1 мая. При покупке горючего на АЗС граждане смогут получать компенсацию через программу Национальный кэшбек :
• 15% кэшбека на дизельное топливо
• 10% — на бензин
• 5% — на автогаз
Железняк заявил, что подсчитал приблизительную стоимость этой инициативы для бюджета.
По его данным, в Украине ежемесячно потребляется примерно:
• 300 млн литров дизеля
• 222 млн литров бензина
• 150 млн литров автогаза
По его мнению, при таких объемах программа может стоить государственному бюджету около 5,26 млрд грн в месяц, а к маю – примерно 10,5 млрд грн.
Депутат также подсчитал, что вместе с другими расходами государства на социальные выплаты эта сумма может составить около 40 млрд грн.
По его мнению, эти средства могли быть использованы, в частности, для увеличения зарплат военнослужащим.