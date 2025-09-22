logo_ukra

BTC/USD

112959

ETH/USD

4196.82

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Військові вже не добирають слів: вимагають показового покарання
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові вже не добирають слів: вимагають показового покарання

Жорін заявив, що не вірить виправданням Умєрова про нерухомість у США

22 вересня 2025, 21:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Днями у Центрі протидії корупції повідомили, що знайшли у родини Умєрових 8 елітних об’єктів нерухомості у США: три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку та 4 вілли біля Маямі. В Умєрова цю інформацію спростували. На інформацію про ймовірну нерухомість в Умерова відреагували військові. 

Військові вже не добирають слів: вимагають показового покарання

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ Максим Жорін (Третій армійський корпус) зазначив, що його цікавить, чим закінчиться тема з нерухомістю Умєрова. 

“Може з когось вже час зробити показовий приклад покарання?”, — зауважив військовий. 

Жорін охарактеризував Умєрова на посаді міністра оборони, як абсолютно неефективного та некомпетентного, “який зробив для цього сектору рівно ніх***. Крім корупційних скандалів, наприклад, з непрацюючими мінами. І просто кайфував собі на посаді, маючи за кордоном купу квартир і будинків”.

Військовий зазначив, що як будь-який адекватний українець, не вірить в усі ці пояснення та заяви зі сторони Умєрова.

“І як будь-який українець, я хочу бачити відкрите розслідування та наслідки — більш серйозні, ніж почесна пенсія за кордоном, чи в якомусь відомстві. Бо за***бали вже всі своїм нахабством”, — не добирає слів військовий. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував “виборчі” настрої в Україні та розповів, перед яким вибором можуть насправді опинитися українці. 

Військовий порадив не займатися нісенітницею і не сперечатися про нісенітницю — “допомагайте фронту кожен на своєму місці”. Також він розповів, що українці можуть опинитися перед вибором — служба в армії РФ чи концтабір. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5855
Теги:

Новини

Всі новини