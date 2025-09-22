Військові вже не добирають слів: вимагають показового покарання

Днями у Центрі протидії корупції повідомили, що знайшли у родини Умєрових 8 елітних об’єктів нерухомості у США: три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку та 4 вілли біля Маямі. В Умєрова цю інформацію спростували. На інформацію про ймовірну нерухомість в Умерова відреагували військові.

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ Максим Жорін (Третій армійський корпус) зазначив, що його цікавить, чим закінчиться тема з нерухомістю Умєрова.

“Може з когось вже час зробити показовий приклад покарання?”, — зауважив військовий.

Жорін охарактеризував Умєрова на посаді міністра оборони, як абсолютно неефективного та некомпетентного, “який зробив для цього сектору рівно ніх***. Крім корупційних скандалів, наприклад, з непрацюючими мінами. І просто кайфував собі на посаді, маючи за кордоном купу квартир і будинків”.

Військовий зазначив, що як будь-який адекватний українець, не вірить в усі ці пояснення та заяви зі сторони Умєрова.

“І як будь-який українець, я хочу бачити відкрите розслідування та наслідки — більш серйозні, ніж почесна пенсія за кордоном, чи в якомусь відомстві. Бо за***бали вже всі своїм нахабством”, — не добирає слів військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував “виборчі” настрої в Україні та розповів, перед яким вибором можуть насправді опинитися українці.

Військовий порадив не займатися нісенітницею і не сперечатися про нісенітницю — “допомагайте фронту кожен на своєму місці”. Також він розповів, що українці можуть опинитися перед вибором — служба в армії РФ чи концтабір.



