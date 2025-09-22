logo

BTC/USD

112959

ETH/USD

4196.82

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Военные уже не подбирают слова: требуют показательного наказания
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные уже не подбирают слова: требуют показательного наказания

Жорин заявил, что не верит оправданиям Умерова о недвижимости в США

22 сентября 2025, 21:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях в Центре противодействия коррупции сообщили, что нашли у семьи Умеровых 8 элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одну – в Нью-Йорке и 4 виллы возле Майами. У Умерова эту информацию опровергли. На информацию о вероятной недвижимости в Умерове отреагировали военные.

Военные уже не подбирают слова: требуют показательного наказания

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ Максим Жорин (Третий армейский корпус) отметил, что его интересует, чем закончится тема с недвижимостью Умерова.

"Может из кого-то пора сделать показательный пример наказания?", — заметил военный.

Жорин охарактеризовал Умерова в должности министра обороны, как абсолютно неэффективного и некомпетентного, "сделавшего для этого сектора ровно них***. Кроме коррупционных скандалов, например, с неработающими минами. И просто кайфовал себе на должности, имея за границей кучу квартир и домов".

Военный отметил, что как любой адекватный украинец не верит во все эти объяснения и заявления со стороны Умерова.

"И как любой украинец, я хочу видеть открытое расследование и последствия — более серьезные, чем почетная пенсия за границей, или в каком-то ведомстве. Потому что за***бали уже все своей наглостью", — не подбирает слова военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал настроения о выборах в Украине и рассказал, перед каким выбором могут действительно оказаться украинцы.

Военный посоветовал не заниматься чепухой и не спорить о чепухе — "помогайте фронту каждый на своем месте". Также он рассказал, что украинцы могут оказаться перед выбором – служба в армии РФ или концлагерь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5855
Теги:

Новости

Все новости