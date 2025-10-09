Військові в шоці: як в Україні примусово «кришують» підпільну порноіндустрію

Видання "Економічна правда" опублікувало розслідування, в якому повідомили, що за час повномасштабного вторгнення українські правоохоронні органи витратили близько 4,9 млн гривень на експертизи у справах, пов’язаних із виготовленням і поширенням порнографії. Ці кошти йдуть на оплату роботи експертів, які зобов’язані переглядати фото- та відеоматеріали для підтвердження складу злочину.

Військові в шоці: в Україні примусово «кришують» підпільну порноіндустрію

Цю новину прокоментував військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман", який дивується тому, що поліція "бореться з розповсюдженням порнографічних матеріалів", в той час коли блогери відкрито запускають курси по веденню OnlyFans.

"Результату нуль. По факту, ми фінансуємо збір компроматів для примусового "кришування" підпільної порноіндустрії, замість того щоб держава просто легалізувала цей бізнес і отримувала з нього прибуток у бюджет. У кожному місті є "офіси", розбиті по "веб-кімнатам", які працюють для зйомки контенту на OnlyFans – це ні для кого не новина. Замість прозорої системи — нелегальні доходи які осідають у кишенях чиновників, а не в бюджеті країни", – наголошує "Осман".

Проте військовий підкреслює, що це має бути саме легальне оподаткування, а не відкрита популяризація подібних речей, а органи виконавчої влади мають з цим боротися.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що громадяни України, які з 2020 по 2022 рік отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans, накопичили податковий борг у розмірі 384,7 млн грн. Таку відповідь на запит ЕП надали у Державній податковій службі станом на 1 вересня 2025 року.