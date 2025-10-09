Военные в шоке: как в Украине принудительно «крышуют» подпольную порноиндустрию

Издание "Экономическая правда" опубликовало расследование, в котором сообщили, что за время полномасштабного вторжения украинские правоохранительные органы потратили около 4,9 млн. гривен на экспертизы по делам, связанным с изготовлением и распространением порнографии. Эти средства уходят на оплату работы экспертов, которые обязаны просматривать фото- и видеоматериалы для подтверждения состава преступления.

Военные в шоке: в Украине принудительно «крышуют» подпольную порноиндустрию

Эту новость прокомментировал военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Османом", который удивляется тому, что полиция "борется с распространением порнографических материалов", в то время когда блогеры открыто запускают курсы по ведению OnlyFans.

"Результата ноль. По факту, мы финансируем сбор компроматов для принудительного "крышевания" подпольной порноиндустрии, вместо того чтобы государство просто легализовало этот бизнес и получало с него прибыль в бюджет. В каждом городе есть "офисы", разбитые по "веб-комнатам", работающим для съемки контента на OnlyFans — это ни для кого не новость. Вместо прозрачной системы — нелегальные доходы, которые оседают в карманах чиновников, а не в бюджете страны", – отмечает "Осман".

Однако военный подчеркивает, что это должно быть именно легальное налогообложение, а не открытая популяризация подобных вещей, а органы исполнительной власти должны с этим бороться.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что граждане Украины, с 2020 по 2022 год получавшие доходы от размещения контента на платформе Onlyfans, накопили налоговый долг в размере 384,7 млн грн. Такой ответ на запрос ЭП предоставили в Государственной налоговой службе по состоянию на 1 сентября 2025 года.