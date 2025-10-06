Громадяни України, які з 2020 по 2022 рік отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans, накопичили податковий борг у розмірі 384,7 млн грн. Таку відповідь на запит ЕП надали у Державній податковій службі станом на 1 вересня 2025 року.

ДПС: Моделі Onlyfans винні державі понад 380 мільйонів податків

"В ході відпрацювання наданої інформації починаючи з 02.10.2024 року та станом на 01.09.2025 року загальна сума податкового боргу, який виник у фізичних осіб — податкових резидентів України через несплату податків з доходів, отриманих від Fenix International Ltd (компанія-власник платформи Onlyfans – ЕП) протягом 2020-2022 років становить 384,7 млн грн", – йдеться у відповіді ДПС.

Там додали, що 10 березня 2025 року отримали дані від компанії Fenix International Ltd про обсяги доходів українців на Onlyfans за 2023 рік. Цю інформацію вже було попередньо опрацьовано ДПС та 5 вересня 2025 року надіслано на відпрацювання до територіальних органів податкової.

Зазначимо, що платформу Onlyfans використовують передусім для розміщення та монетизації порнографічного контенту, виготовлення та поширення якого в Україні вважається кримінально карним злочином. Відповідно до статті 301 Кримінального кодексу відповідальність за таку діяльність може сягати до 7 років позбавлення волі.

Попри це податкові органи продовжують стягувати з творців порно податки за отримані ними доходи, а сама платформа Onlyfans є платником податків в Україні (сплачує податок на додану вартість за придбаний українськими споживачами контент).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що модель OnlyFans Світлана Дворнікова звернулася до президента України Володимира Зеленського з закликом декриміналізувати порнографію. Модель створила петицію у якій закликає правоохоронців займатись реальними злочинами, а не робити контрольні закупівлі інтимних фотографій.