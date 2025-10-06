logo

ГНС: Модели Onlyfans должны государству более 380 миллионов налогов
commentss НОВОСТИ Все новости

ГНС: Модели Onlyfans должны государству более 380 миллионов налогов

В Налоговой подчеркивают, что налоги не уплачивались в течение 2020-2022 годов

6 октября 2025, 11:34
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Граждане Украины, получавшие с 2020 по 2022 год доходы от размещения контента на платформе Onlyfans, накопили налоговый долг в размере 384,7 млн грн. Такой ответ на запрос ЭП предоставили в Государственной налоговой службам и по состоянию на 1 сентября 2025 года.

"В ходе отработки предоставленной информации начиная с 02.10.2024 года и по состоянию на 01.09.2025 года общая сумма налогового долга, возникшего у физических лиц — налоговых резидентов Украины из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от Fenix International Ltd (компания-владелец платформы Onlyfans – ЭП) в течение 2020-2022 годов составляет 384,7 млн ​​грн", – говорится в ответе ГНС.

Там добавили, что 10 марта 2025 получили данные от компании Fenix International Ltd об объемах доходов украинцев на Onlyfans за 2023 год. Эта информация уже была предварительно проработана ГНС и 5 сентября 2025 года направлена на отработку в территориальные органы налоговой.

Отметим, что платформа Onlyfans используется прежде всего для размещения и монетизации порнографического контента, изготовление и распространение которого в Украине считается уголовно наказуемым преступлением. В соответствии со статьей 301 Уголовного кодекса ответственность за такую деятельность может достигать 7 лет лишения свободы.

Несмотря на это, налоговые органы продолжают взимать с создателей порно налоги за полученные ими доходы, а сама платформа Onlyfans является налогоплательщиком в Украине (уплачивает налог на добавленную стоимость за приобретенный украинскими потребителями контент).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что модель OnlyFans Светлана Дворникова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом декриминализировать порнографию. Модель создала петицию, в которой призывает правоохранителей заниматься реальными преступлениями, а не делать контрольные закупки интимных фотографий.



