Колишньому спікеру Верховної Ради України та нардепу Андрію Парубію було присвоєно почесне звання "Герой України" (посмертно). Відповідний указ був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським.

Військові в шоці через присвоєння звання Андрію Парубію «Героя України»

Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" дивується, чому саме Парубій отримав таке високе звання.

"Якщо він Герой, то чому не отримав звання за життя? Де прописано що смерть є причиною отримання звання Героя України? Купа бійців віддали своє життя за Україну свідомо, чому вони не Герої? Якась сублімована реальність", – пише військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні, в День захисників і захисниць України, на Покрову, підписав укази про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) для чотирьох українців.

"За час від початку повномасштабної війни найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам – українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей. 722 саме такі воїни вже стали Героями України, і з них 445 – посмертно", – повідомив президент.

Степан Чубенко – 16-річний школяр із Краматорська. Убитий 2014 року бойовиками угруповання "ДНР".

Геннадій Афанасьєв – кримчанин, громадянський активіст, військовий та колишній в'язень Кремля. Загинув на фронті 21 грудня 2022 року.

Володимир Вакуленко – автор понад десятка книг, у тому числі дитячих, активний учасник Революції Гідності та волонтер. Сили РФ вбили його 2022 року в Харківській області.

Андрій Парубій – український політик, громадський діяч, ексголова Верховної Ради та нардеп від "Європейської солідарності". Вбито 30 серпня 2025 року у Львові.

"Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії", – наголосив Володимир Зеленський.