Бывшему спикеру Верховной Рады Украины и нардепу Андрею Парубию было присвоено почетное звание Герой Украины (посмертно). Соответствующий указ был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Военные в шоке из-за присвоения звания Андрею Парубию «Героя Украины»

Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" удивляется, почему именно Парубий получил столь высокое звание.

"Если он Герой, то почему не получил звание при жизни? Где прописано, что смерть является причиной получения звания Героя Украины? Куча бойцов отдала свою жизнь за Украину сознательно, почему они не Герои? Какая-то сублимированная реальность", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, в День защитников и защитниц Украины, на Покров, подписал указы о присвоении звания "Герой Украины" (посмертно) для четырех украинцев.

"За время с начала полномасштабной войны высшее звание Героя Украины присваивалось только воинам – украинцам, проявившим себя чрезвычайно в боевых условиях, в защите нашего государства, наших позиций, наших людей. 722 именно таких воинов уже стали Героями Украины, и из них 445 – посмертно", – сообщил президент.

Степан Чубенко – 16-летний школьник из Краматорска. Убит в 2014 году боевиками группировки "ДНР".

Геннадий Афанасьев – крымчанин, гражданский активист, военный и бывший узник Кремля. Погиб на фронте 21 декабря 2022 года.

Владимир Вакуленко – автор более десяти книг, в том числе детских, активный участник Революции Достоинства и волонтер. Силы РФ убили его в 2022 году в Харьковской области.

Андрей Парубий – украинский политик, общественный деятель, экс-председатель Верховной Рады и нардеп от Европейской солидарности. Убит 30 августа 2025 во Львове.

"Это были особенные люди. И они тоже были защитниками – защитниками идеи Украины, нашей независимости. Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны – Львовщины, Крыма, Донбасса, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением именно такой Украины, сумевшей проявить характер и выстоять против России", – подчеркнул Владимир Зеленский.