Президент України Володимир Зеленський сьогодні, в День захисників і захисниць України, на Покрову, підписав укази про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) для чотирьох українців.

Андрію Парубію присвоєно звання «Герой України»: хто ще отримав його посмертно

"За час від початку повномасштабної війни найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам – українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей. 722 саме такі воїни вже стали Героями України, і з них 445 – посмертно", – повідомив президент.

Так, за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Держави ПАРУБІЮ Андрію Володимировичу — народному депутату України (посмертно).

За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЧУБЕНКУ Степану Вікторовичу — громадському активісту (посмертно).

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" АФАНАСЬЄВУ Геннадію Сергійовичу — старшому солдату (посмертно).

За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ВАКУЛЕНКУ Володимиру Володимировичу — письменнику, перекладачу, громадському діячеві (посмертно).

"Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент також присвоїв звання "Місто-герой України" містам з семи областей.