Андрею Парубию присвоено звание «Герой Украины»: кто еще получил его посмертно

1 октября 2025, 14:02
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, в День защитников и защитниц Украины , на Покров, подписал указы о присвоении звания "Герой Украины" (посмертно) для четырех украинцев.

"За время с начала полномасштабной войны высшее звание Героя Украины присваивалось только воинам – украинцам, проявившим себя чрезвычайно в боевых условиях, в защите нашего государства, наших позиций, наших людей. 722 именно таких воинов уже стали Героями Украины, и из них 445 – посмертно", – сообщил президент.

Так, за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена Государства ПАРУБИЮ Андрею Владимировичу — народному депутату Украины (посмертно).

За гражданское мужество, патриотизм и несгибаемость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ЧУБЕНКО Степану Викторовичу — общественному активисту (посмертно).

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" АФАНАСЬЕВУ Геннадию Сергеевичу — старшему солдату (посмертно).

За гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ВАКУЛЕНКО Владимиру Владимировичу — писателю, переводчику, общественному деятелю (посмертно).

"Это были особенные люди. И они тоже были защитниками – защитниками идеи Украины, нашей независимости. Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны – Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением именно такой Украины, сумевшей проявить характер и выстоять против России", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент также присвоил звание "Город-герой Украины" городам из семи областей.



