Військові уже не добирають слів: рішення нардепів шокувало захисників України

Деякі народні депутати різко критикували рішення Кабінету міністрів України не підвищувати фінансове забезпечення військових. Міністри пояснювали, що коштів на це немає. Однак народні депутати не забули підвищити собі виплати.

Верховна Рада 3 грудня проголосувала за збільшення виплат народним депутатам на 120 000 грн Тепер у кожного нардепа щомісяця буде 200 000 грн на роботу з виборцями, утримання приймальні та інше.

Українські військові прокоментували рішення народних депутатів. Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що це все добре та просто додає оптимізму.

“Депутатам треба працювати, я розумію. Так само розумію, що депутатів мало, а нас багато. Але все одно — коли в бюджеті зарплату військовим не підіймають, навіть не спробували, а на інше є... це трохи бентежить”, — зазначив він.

Мер Генічеська, військовий з позивним “Осман”, Станіслав Бунятов висловився більш різко.

“За зарплату у 200 тис. ці *** мають 24/7 в окопах сидіти, як наша піхота. Яке там фінансування оптики, там є більш важливі справи”, — зазначив український захисник.

