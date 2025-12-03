logo_ukra

Військові уже не добирають слів: рішення нардепів шокувало захисників України
Військові уже не добирають слів: рішення нардепів шокувало захисників України

Українські військові розкритикували рішення народних депутатів

3 грудня 2025, 20:35
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Деякі народні депутати різко критикували рішення Кабінету міністрів України не підвищувати фінансове забезпечення військових. Міністри пояснювали, що коштів на це немає. Однак народні депутати не забули підвищити собі виплати. 

Військові уже не добирають слів: рішення нардепів шокувало захисників України

Військові. Ілюстративне фото

Верховна Рада 3 грудня проголосувала за збільшення виплат народним депутатам на 120 000 грн Тепер у кожного нардепа щомісяця буде 200 000 грн на роботу з виборцями, утримання приймальні та інше.

Українські військові прокоментували рішення народних депутатів. Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що це все добре та просто додає оптимізму. 

“Депутатам треба працювати, я розумію. Так само розумію, що депутатів мало, а нас багато. Але все одно — коли в бюджеті зарплату військовим не підіймають, навіть не спробували, а на інше є... це трохи бентежить”, — зазначив він.

Мер Генічеська, військовий з позивним “Осман”, Станіслав Бунятов висловився більш різко. 

“За зарплату у 200 тис. ці *** мають 24/7 в окопах сидіти, як наша піхота. Яке там фінансування оптики, там є більш важливі справи”, — зазначив український захисник.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідери європейських країн декларують підтримку Україні, однак не надто поспішають надавати Україні всі необхідні ресурси для перемоги у війні. Українські військові висловили дуже контраверсійну та неприємну ідею, розповіла волонтерка Марія Берлінська. 

За її словами, Європі справді важливо донести просту думку: якщо Україна впаде, то вони будуть наступними. Українцям під окупацією, як пояснила Берлінська, доведеться воювати проти НАТО.




