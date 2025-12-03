Военные уже не подбирают слова: решение нардепов шокировало защитников Украины

Некоторые народные депутаты резко критиковали решение Кабинета Министров Украины не повышать финансовое обеспечение военных. Министры объясняли, что средств на это нет. Однако народные депутаты не забыли повысить себе выплаты.

Верховная Рада 3 декабря проголосовала за увеличение выплат народным депутатам на 120 000 грн. Теперь у каждого нардепа ежемесячно будет 200 000 грн на работу с избирателями, содержание приемной и прочее.

Украинские военные прокомментировали решение народных депутатов. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что это все хорошо и просто добавляет оптимизма.

"Депутатам надо работать, я понимаю. Так же понимаю, что депутатов мало, а нас много. Но все равно — когда в бюджете зарплату военным не поднимают, даже не попробовали, а на другое есть... это немного смущает", — отметил он.

Мэр Геническа, военный с позывным "Осман", Станислав Бунятов высказался более резко.

"За зарплату в 200 тыс. эти *** должны 24/7 в окопах сидеть, как наша пехота. Какое там финансирование оптики, там более важные дела", — отметил украинский защитник.

