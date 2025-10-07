logo_ukra

Військові не приховують обурення: ситуація в армії вразила захисників
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові не приховують обурення: ситуація в армії вразила захисників

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував корупцію в армії

7 жовтня 2025, 20:04
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні за понад 3 роки повномасштабної війни Росії проти України профільні органи та бюро викрили багато випадків корупції в армії. Завищені ціни, товари поганої якості, залучення військових до приватного будівництва тощо. 

Військові не приховують обурення: ситуація в армії вразила захисників

Військові. Ілюстративне фото

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував чергове таке викриття. Зазначив, що серед новин прочитав, що військовий чиновник відправив підлеглих крутити шаурму замість служби: йому загрожує до 10 років ув'язнення.

“Відчуття, що маємо дві армії. Одна — це ми. Полізли росіяни, ми кинули свою гарну знайому роботу. Фермери та журналісти, програмісти та бізнесмени, будівельники, меблярі, водії. Усі відклали і пішли бити ворога. Навчалися у процесі. Погони у більшості так і залишилися скромними”, — поділився своєю думкою військовий. 

Друга армія, за його словами, — це професіонали, леви війни, із серйозними погонами. 

“Навіть не нервують, що широкомасштабка почалася. Продовжували робити бабло на всьому. Оформляють неіснуючі дрова, використовують солдатів для роботи на особистих будівництвах, виробництві тощо. Війну в ігнор”, — зазначив Сазонов. 

Військовий підкреслив — дві абсолютно різні армії. 

“Можна нам тоді і різну форму, а то цивільні плутають…”, — підсумував воїн ЗСУ. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні депутати України отримали понад 26 млн грн компенсації за оренду житла у Києві за 2024 рік. Виплати нарахували 117 нардепам. Військові прокоментували такі видатки. Зазначили, що місячної компенсації від держави за піднайом житла для військових вистачило б хіба на 2 дні в готелі.




Джерело: https://t.me/Kirilovolodimirovich/22170
