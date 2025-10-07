Військові не приховують обурення: ситуація в армії вразила захисників

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні за понад 3 роки повномасштабної війни Росії проти України профільні органи та бюро викрили багато випадків корупції в армії. Завищені ціни, товари поганої якості, залучення військових до приватного будівництва тощо.
Військові. Ілюстративне фото
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував чергове таке викриття. Зазначив, що серед новин прочитав, що військовий чиновник відправив підлеглих крутити шаурму замість служби: йому загрожує до 10 років ув'язнення.
Друга армія, за його словами, — це професіонали, леви війни, із серйозними погонами.
Військовий підкреслив — дві абсолютно різні армії.
