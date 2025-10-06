Військових шокувала вартість оренди житла для нардепів: що пропонують

Народні депутати України отримали понад 26 млн грн компенсації за оренду житла у Києві за 2024 рік. Виплати нарахували 117 нардепам. Військові прокоментували такі видатки.

Військові. Ілюстративне фото

Старший лейтенант Сил оборони України позивний “Алекс” зазначив, що місячної компенсації від держави за піднайом житла для військових вистачило б хіба на 2 дні в готелі.

Військовий нагадав, що відповідно до рішення міністра оборони від 23.01.2025 №2640/3, розмір грошової компенсації у 2025 році встановлений у розмірі:

у місті Київ — 4 560 грн;

в обласних центрах — 3 420 грн;

﻿﻿в інших населених пунктах — 2 280 грн.

“Тому, що? — Правильно, всіх в бліндаж!”, — написав він.

Мер Генічеська Станіслав Бунятов позивний “Осман” розповів, що коли намагались вирішити комунальні питання в одному з сіл Сумської області, місцевий депутат запитав чому військові живуть у будинках, а не в бліндажах.

“При тому, що з тих курників ми зробили повністю обжиті будинки з опаленням, душовими, прибрали подвірʼя і відремонтували хліви. То може спалимо йому хату і викопаємо замість неї бліндаж, ще думаємо над цим питанням”, — пожартував військовий.

