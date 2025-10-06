logo_ukra

Військових шокувала вартість оренди житла для нардепів: що пропонують
commentss НОВИНИ Всі новини

Військових шокувала вартість оренди житла для нардепів: що пропонують

Військові поділилися враженням від вартості оренди житла для народних депутатів

6 жовтня 2025, 23:58
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народні депутати України отримали понад 26 млн грн компенсації за оренду житла у Києві за 2024 рік. Виплати нарахували 117 нардепам. Військові прокоментували такі видатки.

Військових шокувала вартість оренди житла для нардепів: що пропонують

Військові. Ілюстративне фото

Старший лейтенант Сил оборони України позивний “Алекс” зазначив, що місячної компенсації від держави за піднайом житла для військових вистачило б хіба на 2 дні в готелі.

Військовий нагадав, що відповідно до рішення міністра оборони від 23.01.2025 №2640/3, розмір грошової компенсації у 2025 році встановлений у розмірі:

  • у місті Київ — 4 560 грн;

  • в обласних центрах — 3 420 грн;

  • ﻿﻿в інших населених пунктах — 2 280 грн.

“Тому, що? — Правильно, всіх в бліндаж!”, — написав він.

Мер Генічеська Станіслав Бунятов позивний “Осман” розповів, що коли намагались вирішити комунальні питання в одному з сіл Сумської області, місцевий депутат запитав чому військові живуть у будинках, а не в бліндажах.

“При тому, що з тих курників ми зробили повністю обжиті будинки з опаленням, душовими, прибрали подвірʼя і відремонтували хліви. То може спалимо йому хату і викопаємо замість неї бліндаж, ще думаємо над цим питанням”, — пожартував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді попередили українців про перебої в електропостачанні. Зазначили, що обмеження будуть і до них потрібно готуватися. За її словами, потрібні генератори і місцева влада місцева влада повинна шукати кошти.

Народна депутатка України Юлія Гришина пояснила, що парламентарі перевозять партії цих генераторів і для лікарень, і для шкіл. За її словами, кожен на своєму місці повинен працювати над тим, щоб генератори були, щоб готуватися до обстрілів.



