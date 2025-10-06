Военных шокировала стоимость аренды жилья для нардепов: что предлагают

Народные депутаты Украины получили более 26 млн грн компенсации за аренду жилья в Киеве за 2024 год. Выплаты начислили 117 нардепам. Военные прокомментировали такие расходы.

Военные. Иллюстративное фото

Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной Алекс отметил, что месячной компенсации от государства за поднаем жилья для военных хватило бы разве на 2 дня в отеле.

Военный напомнил, что в соответствии с решением министра обороны от 23.01.2025 №2640/3, размер денежной компенсации в 2025 году установлен в размере:

в городе Киев – 4 560 грн;

в областных центрах – 3 420 грн;

﻿﻿в других населенных пунктах – 2 280 грн.

"Потому, что? — Правильно, всех в блиндаж!", — написал он.

Мэр Геническа Станислав Бунятов позывной "Осман" рассказал, что когда пытались решить коммунальные вопросы в одном из сел Сумской области, местный депутат спросил, почему военные живут в домах, а не в блиндажах.

"При том, что из тех курятников мы сделали полностью обжитые дома с отоплением, душевыми, убрали двор и отремонтировали хлева. Так может сожжем ему дом и выкопаем вместо него блиндаж, еще думаем над этим вопросом", — пошутил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предупредили украинцев о перебоях в электроснабжении. Отмечали, что ограничения будут и к ним нужно готовиться. По ее словам, нужные генераторы и местные власти местные власти должны искать средства.

Народная депутат Украины Юлия Гришина пояснила, что парламентарии перевозят партии этих генераторов и для больниц, и для школ. По ее словам, каждый на своем месте должен работать над тем, чтобы генераторы были, чтобы готовились к обстрелам.