Главная Новости Общество права человека Военных шокировала стоимость аренды жилья для нардепов: что предлагают
commentss НОВОСТИ Все новости

Военных шокировала стоимость аренды жилья для нардепов: что предлагают

Военные поделились впечатлением от стоимости аренды жилья для народных депутатов

6 октября 2025, 23:58
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные депутаты Украины получили более 26 млн грн компенсации за аренду жилья в Киеве за 2024 год. Выплаты начислили 117 нардепам. Военные прокомментировали такие расходы.

Военных шокировала стоимость аренды жилья для нардепов: что предлагают

Военные. Иллюстративное фото

Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной Алекс отметил, что месячной компенсации от государства за поднаем жилья для военных хватило бы разве на 2 дня в отеле.

Военный напомнил, что в соответствии с решением министра обороны от 23.01.2025 №2640/3, размер денежной компенсации в 2025 году установлен в размере:

  • в городе Киев – 4 560 грн;

  • в областных центрах – 3 420 грн;

  • ﻿﻿в других населенных пунктах – 2 280 грн.

"Потому, что? — Правильно, всех в блиндаж!", — написал он.

Мэр Геническа Станислав Бунятов позывной "Осман" рассказал, что когда пытались решить коммунальные вопросы в одном из сел Сумской области, местный депутат спросил, почему военные живут в домах, а не в блиндажах.

"При том, что из тех курятников мы сделали полностью обжитые дома с отоплением, душевыми, убрали двор и отремонтировали хлева. Так может сожжем ему дом и выкопаем вместо него блиндаж, еще думаем над этим вопросом", — пошутил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предупредили украинцев о перебоях в электроснабжении. Отмечали, что ограничения будут и к ним нужно готовиться. По ее словам, нужные генераторы и местные власти местные власти должны искать средства.

Народная депутат Украины Юлия Гришина пояснила, что парламентарии перевозят партии этих генераторов и для больниц, и для школ. По ее словам, каждый на своем месте должен работать над тем, чтобы генераторы были, чтобы готовились к обстрелам.



