Военные не скрывают возмущения: ситуация в армии поразила защитников

В Украине за более чем 3 года полномасштабной войны России против Украины профильные органы и бюро разоблачили многие случаи коррупции в армии. Завышенные цены, товары плохого качества, привлечение военных к частному строительству.

Военные. Иллюстративное фото

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал очередное разоблачение. Он отметил, что среди новостей прочитал, что военный чиновник отправил подчиненных крутить шаурму вместо службы: ему грозит до 10 лет заключения.

"Ощущение, что имеем две армии. Одна — это мы. Полезли россияне, мы бросили свою хорошую знакомую работу. Фермеры и журналисты, программисты и бизнесмены, строители, мебельщики, водители. Все отложили и пошли бить врага. Учились в процессе. Погоны у большинства так и остались скромными", — поделился своим мнением военный.

Вторая армия, по его словам, это профессионалы, львы войны, с серьезными погонами.

"Даже не нервничают, что широкомасштабка началась. Продолжали делать бабло на всем. Оформляют несуществующие дрова, используют солдат для работы на личных стройках, производстве и т.д. Войну в игнор", — отметил Сазонов.

Военный подчеркнул — две совершенно разные армии.

"Можно нам тогда и разную форму, а то гражданские путают…", — подытожил воин ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народные депутаты Украины получили более 26 млн грн компенсации за аренду жилья в Киеве за 2024 год. Выплаты насчитали 117 нардепам. Военные прокомментировали следующие расходы. Отметили, что месячной компенсации от государства за поднаем жилья для военных хватило бы на 2 дня в отеле.



