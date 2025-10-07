logo

Военные не скрывают возмущения: ситуация в армии поразила защитников
НОВОСТИ

Военные не скрывают возмущения: ситуация в армии поразила защитников

Военный ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал коррупцию в армии

7 октября 2025, 20:04
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Украине за более чем 3 года полномасштабной войны России против Украины профильные органы и бюро разоблачили многие случаи коррупции в армии. Завышенные цены, товары плохого качества, привлечение военных к частному строительству.

Военные не скрывают возмущения: ситуация в армии поразила защитников

Военные. Иллюстративное фото

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал очередное разоблачение. Он отметил, что среди новостей прочитал, что военный чиновник отправил подчиненных крутить шаурму вместо службы: ему грозит до 10 лет заключения.

"Ощущение, что имеем две армии. Одна — это мы. Полезли россияне, мы бросили свою хорошую знакомую работу. Фермеры и журналисты, программисты и бизнесмены, строители, мебельщики, водители. Все отложили и пошли бить врага. Учились в процессе. Погоны у большинства так и остались скромными", — поделился своим мнением военный.

Вторая армия, по его словам, это профессионалы, львы войны, с серьезными погонами.

"Даже не нервничают, что широкомасштабка началась. Продолжали делать бабло на всем. Оформляют несуществующие дрова, используют солдат для работы на личных стройках, производстве и т.д. Войну в игнор", — отметил Сазонов.

Военный подчеркнул — две совершенно разные армии.

"Можно нам тогда и разную форму, а то гражданские путают…", — подытожил воин ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народные депутаты Украины получили более 26 млн грн компенсации за аренду жилья в Киеве за 2024 год. Выплаты насчитали 117 нардепам. Военные прокомментировали следующие расходы. Отметили, что месячной компенсации от государства за поднаем жилья для военных хватило бы на 2 дня в отеле.




Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/22170
