Военные не скрывают возмущения: ситуация в армии поразила защитников

Кречмаровская Наталия
В Украине за более чем 3 года полномасштабной войны России против Украины профильные органы и бюро разоблачили многие случаи коррупции в армии. Завышенные цены, товары плохого качества, привлечение военных к частному строительству.
Военные. Иллюстративное фото
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал очередное разоблачение. Он отметил, что среди новостей прочитал, что военный чиновник отправил подчиненных крутить шаурму вместо службы: ему грозит до 10 лет заключения.
Вторая армия, по его словам, это профессионалы, львы войны, с серьезными погонами.
Военный подчеркнул — две совершенно разные армии.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что народные депутаты Украины получили более 26 млн грн компенсации за аренду жилья в Киеве за 2024 год. Выплаты насчитали 117 нардепам. Военные прокомментировали следующие расходы. Отметили, что месячной компенсации от государства за поднаем жилья для военных хватило бы на 2 дня в отеле.