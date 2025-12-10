logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали «Випередимо BMW X5»: у Росії обіцяють створити «преміум» Lada на базі Вести
commentss НОВИНИ Всі новини

«Випередимо BMW X5»: у Росії обіцяють створити «преміум» Lada на базі Вести

На тлі санкцій та технологічної ізоляції «АвтоВАЗ» заявляє про розробку авто «вищого класу», ніж німецький позашляховик. Українські експерти реагують з іронією.

10 грудня 2025, 14:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Російські ЗМІ повідомляють про чергову "сенсацію" від концерну "АвтоВАЗ". Представник компанії Олег Груненков заявив, що у 2026 році на ринок вийде новий кросовер Lada Azimut, який, за його словами, належатиме до "більш високого класу, ніж BMW X5".

«Випередимо BMW X5»: у Росії обіцяють створити «преміум» Lada на базі Вести

У Росії повідомляють про запуск кросовера, який «перевершить» X5

Такі заяви пролунали в інтерв’ю блогеру Амірану Сардарову — відео вже активно обговорюється в соцмережах, зокрема через вражаючий розрив між амбіціями та реальністю. Як відомо, Azimut буде збудовано на базі Lada Vesta, отримає передній привід і двигун на 120 кінських сил, у поєднанні з китайською 6-ступеневою механікою. У перспективі — версії на 136 та 150 к.с.

Для порівняння, класичний BMW X5 має повний привід, мінімум 200 кінських сил і автоматичну гідромеханічну трансмісію. Модель, яка існує з 1999 року, давно зарекомендувала себе в усьому світі як флагман серед люксових кросоверів.

Втім, у РФ вважають, що Lada Azimut стане проривом. Груненков додав, що якщо модель "успішно піде", концерн планує працювати над ще "серйознішими" автомобілями.

В Україні заяву прокоментували з іронією. Експерти відзначають, що навіть у найкращі роки АвтоВАЗ не міг наблизитися до преміум-сегменту, а після виходу з ринку світових брендів і втрати технологій перспективи створення конкурента BMW виглядають більш ніж сумнівно.

На тлі санкцій, заміни західних комплектуючих китайськими аналогами, падіння експорту та внутрішнього попиту, подібні обіцянки виглядають як медійне прикриття реальної деградації автопрому РФ.

Втім, у Росії подібні "обіцянки прориву" — уже звична практика: раніше в країні обіцяли побудувати літак, який "замість Boeing", смартфон, який "кращий за iPhone", та навіть інтернет, "не залежний від зовнішнього світу". Як показує досвід — більшість таких проєктів залишаються у фазі прототипів або PR-заяв.

У той же час, як повідомляє портал "Коментарі", концерн "АвтоВАЗ" нині на межі банкрутства, скоротив виробництво на більше  ніж 40%, виплачує рекордно низьку за все існування зарплатню робітникам.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини