"Опередим BMW X5": в России обещают создать "премиум" Lada на базе Весты

Российские СМИ сообщают об очередной "сенсации" от концерна "АвтоВАЗ". Представитель компании Олег Груненков заявил, что в 2026 году на рынок выйдет новый кроссовер Lada Azimut , который, по его словам, будет относиться к "более высокому классу, чем BMW X5".

В России сообщают о запуске кроссовера, который «превзойдет» X5

Такие заявления прозвучали в интервью блогеру Амирану Сардарову — видео уже активно обсуждается в соцсетях, в частности, из-за впечатляющего разрыва между амбициями и реальностью . Как известно, Azimut будет построен на базе Lada Vesta, получит передний привод и двигатель на 120 лошадиных сил , в сочетании с китайской 6-ступенчатой механикой . В перспективе – версии на 136 и 150 л.с.

Для сравнения, классический BMW X5 имеет полный привод, минимум 200 лошадиных сил и автоматическую гидромеханическую трансмиссию. Модель, существующая с 1999 года, давно зарекомендовала себя во всем мире как флагман среди люксовых кроссоверов.

Впрочем, в РФ полагают, что Lada Azimut станет прорывом. Груненков добавил, что если модель "успешно уйдет", концерн планирует работать над еще более "серьезными" автомобилями.

В Украине заявление прокомментировали с иронией . Эксперты отмечают, что даже в лучшие годы "АвтоВАЗ" не мог приблизиться к премиум-сегменту , а после выхода из рынка мировых брендов и потери технологий перспективы создания конкурента BMW выглядят более чем сомнительно.

На фоне санкций, смены западных комплектующих китайскими аналогами, падения экспорта и внутреннего спроса, подобные обещания выглядят как медийное прикрытие реальной деградации автопрома РФ .

Впрочем, в России подобные "обещания прорыва" — уже привычная практика: раньше в стране обещали построить самолет, который "вместо Boeing", смартфон "лучше iPhone" и даже интернет "не зависим от внешнего мира". Как показывает опыт, большинство таких проектов остаются в фазе прототипов или PR-заявлений.

В то же время, как сообщает портал "Комментарии", концерн "АвтоВАЗ" ныне на грани банкротства, сокративший производство на более чем 40%, выплачивает рекордно низкую за все существование заработную плату рабочим.