Російський автопром, який Кремль намагається зобразити "імпортозаміщеним", стрімко котиться в прірву. Про катастрофічне падіння виробництва на головному підприємстві Росії — "АвтоВАЗі" — відкрито заявив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев, повідомляють російські ЗМІ. За його словами, підприємство демонструє "по-справжньому негативне зростання", що фактично означає обвал виробництва.

Санкції б’ють у двигун: виробництво на російському «АвтоВАЗі» обвалилося на тлі обмежень

На тлі санкцій, втрати партнерів і постачальників, а також падіння попиту на авто російського виробництва, план з виробництва у 2025 році було скорочено на 40% — із 456 тисяч до 274 тисяч авто. Водночас, за даними російського агентства "Автостат", продажі Lada обвалилися на 25% у річному вимірі.

Через кризу завод у Тольятті переведено на 4-денний робочий тиждень, кількість змін скорочено з трьох до однієї, а зарплати знижено з 70 до 40 тисяч рублів. Уперше за довгий час навіть російська влада змушена визнати, що галузь переживає системну кризу, а ринок — "низхідний тренд".

Попри це, чиновники намагаються зберігати "позитивний наратив". Федорищев заявив, що економіка області нібито "витримала виклики", а санкції "не працюють". Проте реальні цифри говорять про зворотне.

Загалом автовиробництво в Росії впало на 46% у річному порівнянні, повідомляє Росстат за підсумками жовтня 2025 року. Це найгірший показник з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Основні причини — втрата імпортних компонентів, технічна деградація виробництва та зниження купівельної спроможності населення.

Раніше "АвтоВАЗ" намагався укладати контракти з китайськими партнерами, але навіть це не рятує ситуацію. Спроби випустити "нові" моделі, зібрані на базі застарілих платформ, не мають успіху на ринку.

Для України падіння "АвтоВАЗу" — яскравий приклад того, як міжнародні санкції та ізоляція діють ефективно, поступово "душачи" військову економіку агресора.

