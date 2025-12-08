logo

Война с Россией АвтоВАЗ сокращает выпуск авто на 40%, зарплаты – до 40 тысяч рублей. Российский автопром не выдерживает давления санкций
АвтоВАЗ сокращает выпуск авто на 40%, зарплаты – до 40 тысяч рублей. Российский автопром не выдерживает давления санкций

Крупнейший автопроизводитель РФ переживает «по-настоящему негативный рост» – из-за санкций, дефицита компонентов и падения спроса на российские Lada

8 декабря 2025, 14:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

Российский автопром, который Кремль пытается изобразить "импортозамещенным", стремительно катится в бездну. О катастрофическом падении производства на главном предприятии России – "АвтоВАЗе" – открыто заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев , сообщают российские СМИ. По его словам, предприятие демонстрирует "по-настоящему негативный рост", что фактически означает обвал производства.

АвтоВАЗ сокращает выпуск авто на 40%, зарплаты – до 40 тысяч рублей. Российский автопром не выдерживает давления санкций

Санкции бьют в двигатель: производство на российском «АвтоВАЗе» обрушилось на фоне ограничений

На фоне санкций, потери партнеров и поставщиков, а также падения спроса на авто российского производства план по производству в 2025 году был сокращен на 40% — с 456 тысяч до 274 тысяч авто. В то же время, по данным российского агентства "Автостат", продажи Lada обвалились на 25% в годовом исчислении .

Из-за кризиса завод в Тольятти переведен на 4-дневную рабочую неделю, количество изменений сокращено с трех до одной, а зарплаты снижены с 70 до 40 тысяч рублей . Впервые за долгое время даже российские власти вынуждены признать, что отрасль переживает системный кризис, а рынок — нисходящий тренд.

Несмотря на это, чиновники пытаются сохранять "положительный нарратив". Федорищев заявил, что экономика области якобы "выдержала вызовы", а санкции "не работают". Однако реальные цифры говорят об обратном.

В целом автопроизводство в России упало на 46% в годовом сравнении , сообщает Росстат по итогам октября 2025 года. Это самый плохой показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину. Основные причины — потеря импортных компонентов, техническая деградация производства и снижение покупательной способности населения .

Ранее "АвтоВАЗ" пытался заключать контракты с китайскими партнерами, но даже это не спасает ситуацию. Попытки выпустить новые модели, собранные на базе устаревших платформ, не имеют успеха на рынке.

Для Украины падение "АвтоВАЗа" — яркий пример того, как международные санкции и изоляция действуют эффективно , постепенно "давя" военную экономику агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Ттурецкий морской перевозчик Besiktas Shipping отказался от сотрудничества с российскими портами: после инцидента со взрывами на танкере компания объявила о полном выходе из рынка из-за угрозы безопасности.



