“Випадково мацав” – суд у Києві відмовився карати чоловіка, який чіпав дівчину в метро

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Скандальна історія сталася в київському метро, де пасажир кілька разів мацав за сідниці молоду дівчину — але Печерський суд вирішив не карати чоловіка. Рішення обурило користувачів соцмереж, адже саме подібні справи мали б демонструвати, що закон про сексуальні домагання працює. Про це повідомляє ВВС Україна.
Чоловік у київському метро, якого підозрювали у сексуальних домаганнях, уник покарання — суд вирішив, що дотики могли бути “випадковими”.
Інцидент стався у ранковий час пік, у вагоні між станціями "Видубичі" — "Звіринецька". Постраждала розповіла, що відчула чужу руку на своїх сідницях, повернулася й побачила незнайомця — приблизно сорока років. Згодом він повторив це ще раз. Подруга дівчини підтвердила, що бачила домагання на власні очі.
Поліція кваліфікувала дії чоловіка як сексуальне домагання за ст. 173-7 КУпАП — від штрафу до виправних робіт. Але підсудний на засідання так і не прийшов: прийшов лише адвокат, який вимагав закрити справу.
І суд… погодився.
Суддя Олексій Соловйов постановив, що торкання могли бути випадковими, адже у вагоні було багато людей. Ба більше — мовчання дівчини під час поїздки, на думку суду, не підтверджує, що вона відчувала страх чи загрозу.
Також суддя звернув увагу, що заяву подали не одразу, а через шість годин після інциденту. Це теж стало однією з підстав закриття справи.
Таким чином, суд не визнав дії чоловіка сексуальними домаганнями та звільнив його від відповідальності.
Іронія ситуації в тому, що:
Стамбульська конвенція, яку Україна ратифікувала 2022 року, прямо зобов’язує захищати жінок від сексуального насильства;
у 2024 році Рада розширила визначення сексуальних домагань: навіть нав’язливі погляди, жарти, стеження, демонстрація порнографії або торкання без згоди вже є порушенням;
за такі дії передбачено покарання до 15 діб арешту.
Та попри сучасне законодавство, суди нерідко ухвалюють рішення, які повертають нас у минуле — знецінюючи досвід жертв і фактично ускладнюючи покарання кривдників.
Цей випадок знову ставить болюче питання:
чи готова система реально захищати людей від секс-домагань, коли навіть очевидні інциденти списують на “випадковість”?
Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні триває суспільний резонанс навколо ситуації з дітьми-сиротами, яких на початку повномасштабного вторгнення було евакуйовано з Дніпропетровської області до Туреччини в межах проєкту “Дитинство без війни”. Як встановили журналісти, після двох років перебування дітей у Туреччині до них приїхала перевірка представників Офісу Омбудсмана та міжнародних структур. У підготовленому звіті зафіксовано серйозні порушення прав дітей: психологічне й фізичне насильство, а також випадки вагітності серед неповнолітніх дівчат. Після цього проєкт закрили, а поліція відкрила кримінальне провадження.