“Випадково мацав” – суд у Києві відмовився карати чоловіка, який чіпав дівчину в метро

Скандальна історія сталася в київському метро, де пасажир кілька разів мацав за сідниці молоду дівчину — але Печерський суд вирішив не карати чоловіка. Рішення обурило користувачів соцмереж, адже саме подібні справи мали б демонструвати, що закон про сексуальні домагання працює. Про це повідомляє ВВС Україна.

Чоловік у київському метро, якого підозрювали у сексуальних домаганнях, уник покарання — суд вирішив, що дотики могли бути “випадковими”.

Інцидент стався у ранковий час пік, у вагоні між станціями "Видубичі" — "Звіринецька". Постраждала розповіла, що відчула чужу руку на своїх сідницях, повернулася й побачила незнайомця — приблизно сорока років. Згодом він повторив це ще раз. Подруга дівчини підтвердила, що бачила домагання на власні очі.

Поліція кваліфікувала дії чоловіка як сексуальне домагання за ст. 173-7 КУпАП — від штрафу до виправних робіт. Але підсудний на засідання так і не прийшов: прийшов лише адвокат, який вимагав закрити справу.

І суд… погодився.

Суддя Олексій Соловйов постановив, що торкання могли бути випадковими, адже у вагоні було багато людей. Ба більше — мовчання дівчини під час поїздки, на думку суду, не підтверджує, що вона відчувала страх чи загрозу.

Також суддя звернув увагу, що заяву подали не одразу, а через шість годин після інциденту. Це теж стало однією з підстав закриття справи.

Таким чином, суд не визнав дії чоловіка сексуальними домаганнями та звільнив його від відповідальності.

Іронія ситуації в тому, що:

Стамбульська конвенція , яку Україна ратифікувала 2022 року, прямо зобов’язує захищати жінок від сексуального насильства;

у 2024 році Рада розширила визначення сексуальних домагань: навіть нав’язливі погляди, жарти, стеження, демонстрація порнографії або торкання без згоди вже є порушенням;

за такі дії передбачено покарання до 15 діб арешту.

Та попри сучасне законодавство, суди нерідко ухвалюють рішення, які повертають нас у минуле — знецінюючи досвід жертв і фактично ускладнюючи покарання кривдників.

Цей випадок знову ставить болюче питання:

чи готова система реально захищати людей від секс-домагань, коли навіть очевидні інциденти списують на “випадковість”?

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні триває суспільний резонанс навколо ситуації з дітьми-сиротами, яких на початку повномасштабного вторгнення було евакуйовано з Дніпропетровської області до Туреччини в межах проєкту “Дитинство без війни”. Як встановили журналісти, після двох років перебування дітей у Туреччині до них приїхала перевірка представників Офісу Омбудсмана та міжнародних структур. У підготовленому звіті зафіксовано серйозні порушення прав дітей: психологічне й фізичне насильство, а також випадки вагітності серед неповнолітніх дівчат. Після цього проєкт закрили, а поліція відкрила кримінальне провадження.