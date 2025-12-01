"Случайно щупал" – суд в Киеве отказался наказывать мужчину, трогавшего девушку в метро

Скандальная история произошла в киевском метро, где пассажир несколько раз щупал за ягодицы молодую девушку — но Печерский суд решил не наказывать мужчину. Решение возмутило пользователей соцсетей, ведь именно подобные дела должны демонстрировать, что закон о сексуальных домогательствах работает. Об этом сообщает BBC Украина .

Мужчина в киевском метро, которого подозревали в сексуальных домогательствах, избежал наказания — суд решил, что прикосновения могли быть “случайными”.

Инцидент произошел в утренний час пик, в вагоне между станциями "Выдубичи" — "Зверинецкая" . Пострадавшая рассказала, что почувствовала чужую руку на ягодицах, вернулась и увидела незнакомца — примерно сорока лет. Впоследствии он повторил это снова. Подруга девушки подтвердила, что видела притязания своими глазами.

Полиция квалифицировала действия мужчины как сексуальное притязание по ст. 173-7 КУоАП — от штрафа до исправительных работ. Но подсудимый на заседание так и не пришел: пришел только адвокат, требовавший закрыть дело.

И суд… согласился.

Судья Алексей Соловьев постановил, что касания могли быть случайными , ведь в вагоне было много людей. Более того, молчание девушки во время поездки, по мнению суда, не подтверждает, что она испытывала страх или угрозу.

Также судья обратил внимание, что заявление подали не сразу, а через шесть часов после инцидента. Это тоже стало одним из оснований закрытия дела.

Таким образом, суд не признал действия мужчины сексуальными притязаниями и освободил его от ответственности .

Ирония ситуации в том, что:

Стамбульская конвенция , которую Украина ратифицировала в 2022 году, прямо обязывает защищать женщин от сексуального насилия;

в 2024 году Совет расширил определение сексуальных притязаний: даже навязчивые взгляды, шутки, слежки, демонстрация порнографии или касания без согласия уже являются нарушением;

за такие действия предусмотрено наказание до 15 суток ареста.

Но, несмотря на современное законодательство, суды нередко принимают решения, которые возвращают нас в прошлое — обесценив опыт жертв и фактически усложняя наказание обидчиков.

Этот случай снова задает больной вопрос:

готова ли система реально защищать людей от секс-притязаний, когда даже очевидные инциденты списывают на "случайность"?

