logo_ukra

BTC/USD

74558

ETH/USD

2328.49

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Скандали Викрито командира ЗСУ: як використовував військових
commentss НОВИНИ Всі новини

Викрито командира ЗСУ: як використовував військових

Командира 43-ї ОАБ викрили на використанні військових як «робітників»

17 березня 2026, 23:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Правоохоронці викрили чинного командира 43-ї окремої артилерійської бригади Ярослава Лисенка, який, за даними слідства, використовував підлеглих військовослужбовців для виконання ремонтних робіт.

Командир ЗСУ Ярослав Лисенко

Йдеться про роботи у його власній квартирі, а також у помешканнях родичів.

При цьому, як повідомляється, військові фактично не виконували свої службові обов’язки, однак у документах значилися як такі, що перебувають у частині та проходять службу.

Командир доповідав керівництву, що підлеглі знаходяться на місці служби, хоча насправді вони були залучені до будівельних робіт.

За даними правоохоронців, навіть дитячий ігровий майданчик, який мав бути облаштований для дітей військовослужбовців, зрештою опинився на території, пов’язаній із самим командиром.

Водночас усім залученим до таких робіт військовим продовжували нараховувати та виплачувати грошове забезпечення як за проходження служби.

Обставини справи встановлюються, тривають відповідні слідчі дії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти засудили 68-річну місцеву мешканку до 11 років позбавлення волі.
Йдеться про Галину Бехтер із села Плодорідне Мелітопольського району. За версією російського "слідства", у липні 2023 року жінка нібито скористалася мобільним застосунком українського банку та переказала кошти на підтримку Збройних сил України. У ФСБ Росії такі дії кваліфікували як "надання фінансової допомоги іноземній державі у діяльності, спрямованій проти безпеки РФ" за статтею 275 Кримінального кодексу Росії. На підставі цього їй винесли вирок — 11 років ув’язнення. Подібні випадки переслідування цивільних на тимчасово окупованих територіях за підтримку України або зв’язки з нею фіксуються регулярно.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/17/8025979/
Теги:

Новини

Всі новини