Викрито командира ЗСУ: як використовував військових

Правоохоронці викрили чинного командира 43-ї окремої артилерійської бригади Ярослава Лисенка, який, за даними слідства, використовував підлеглих військовослужбовців для виконання ремонтних робіт.

Командир ЗСУ Ярослав Лисенко

Йдеться про роботи у його власній квартирі, а також у помешканнях родичів.

При цьому, як повідомляється, військові фактично не виконували свої службові обов’язки, однак у документах значилися як такі, що перебувають у частині та проходять службу.

Командир доповідав керівництву, що підлеглі знаходяться на місці служби, хоча насправді вони були залучені до будівельних робіт.

За даними правоохоронців, навіть дитячий ігровий майданчик, який мав бути облаштований для дітей військовослужбовців, зрештою опинився на території, пов’язаній із самим командиром.

Водночас усім залученим до таких робіт військовим продовжували нараховувати та виплачувати грошове забезпечення як за проходження служби.

Обставини справи встановлюються, тривають відповідні слідчі дії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти засудили 68-річну місцеву мешканку до 11 років позбавлення волі.

Йдеться про Галину Бехтер із села Плодорідне Мелітопольського району. За версією російського "слідства", у липні 2023 року жінка нібито скористалася мобільним застосунком українського банку та переказала кошти на підтримку Збройних сил України. У ФСБ Росії такі дії кваліфікували як "надання фінансової допомоги іноземній державі у діяльності, спрямованій проти безпеки РФ" за статтею 275 Кримінального кодексу Росії. На підставі цього їй винесли вирок — 11 років ув’язнення. Подібні випадки переслідування цивільних на тимчасово окупованих територіях за підтримку України або зв’язки з нею фіксуються регулярно.

