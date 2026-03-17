Разоблачен командир ВСУ: как использовал военных

Правоохранители разоблачили действующего командира 43-й отдельной артиллерийской бригады Ярослава Лысенко, который, по данным следствия, использовал подчиненных военнослужащих для выполнения ремонтных работ.

Командир ВСУ Ярослав Лысенко

Речь идет о работах в его собственной квартире, а также в домах родственников.

При этом, как сообщается, военные фактически не выполняли свои служебные обязанности, однако в документах числились как находящиеся в части и проходящие службу.

Командир докладывал руководству, что подчиненные находятся на месте службы, хотя на самом деле они были вовлечены в строительные работы.

По данным правоохранителей, даже детская игровая площадка, которая должна была быть обустроена для детей военнослужащих, в конце концов оказалась на территории, связанной с самим командиром.

В то же время, всем привлеченным к таким работам военным продолжали начислять и выплачивать денежное обеспечение как за прохождение службы.

Обстоятельства дела устанавливаются, продолжаются соответствующие следственные действия.

Речь идет о работах в его собственной квартире, а также в домах родственников.

Речь идет о Галине Бехтер из села Плодородное Мелитопольского района. По версии российского "следствия", в июле 2023 года женщина якобы воспользовалась мобильным приложением украинского банка и перевела средства в поддержку Вооруженных сил Украины. В ФСБ России такие действия квалифицировали как "оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ" по статье 275 Уголовного кодекса России. На основании этого ей вынесли приговор – 11 лет заключения. Подобные случаи преследования гражданских на временно оккупированных территориях за поддержку Украины или с ней фиксируются регулярно.

