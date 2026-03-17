Разоблачен командир ВСУ: как использовал военных

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Правоохранители разоблачили действующего командира 43-й отдельной артиллерийской бригады Ярослава Лысенко, который, по данным следствия, использовал подчиненных военнослужащих для выполнения ремонтных работ.
Командир ВСУ Ярослав Лысенко
Речь идет о работах в его собственной квартире, а также в домах родственников.
При этом, как сообщается, военные фактически не выполняли свои служебные обязанности, однако в документах числились как находящиеся в части и проходящие службу.
Командир докладывал руководству, что подчиненные находятся на месте службы, хотя на самом деле они были вовлечены в строительные работы.
По данным правоохранителей, даже детская игровая площадка, которая должна была быть обустроена для детей военнослужащих, в конце концов оказалась на территории, связанной с самим командиром.
В то же время, всем привлеченным к таким работам военным продолжали начислять и выплачивать денежное обеспечение как за прохождение службы.
Обстоятельства дела устанавливаются, продолжаются соответствующие следственные действия.