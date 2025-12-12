У мережі сьогодні почали розганяти фейкову інформацію про ймовірну відставку Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Відставка Генерального прокурора: що відомо

В Офісі Генерального прокурора, а також сам Руслан Кравченко вже спростували цю інформацію, а також натякнули, що знаюь, хто саме працює проти цього правоохоронного органу, та хто стоїть за розповсюдженням цих фейків.

"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора.

Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто.

Я залишаюся там, де обіцяв бути там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось", – наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що гучний скандал з прокурорами в різних областях, які оформлювали собі несправжні інвалідності та отримували протягом декількох років пенсії, завершився звільненнями. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Довгі роки тема прокурорів із фейковими інвалідностями була табуйованою. Хтось не хотів помічати проблему. Хтось вважав її "дрібною". Хтось користувався можливістю. Моя позиція інша, розібратися і прийняти зважено справедливе рішення. Саме тому одразу після мого призначення усі прокурори зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до КДКП", – зазначив він.

Кравченко повідомив, що у результаті:

• 74 прокурори звільнені з органів прокуратури,

• 66 — увільнені з адміністративних посад,

• 290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.