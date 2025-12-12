logo

Отставка Генерального прокурора: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Отставка Генерального прокурора: что известно

Руслан Кравченко прокомментировал слухи о своей вероятной отставке

12 декабря 2025, 14:10
В сети сегодня начали разгонять фейковую информацию о возможной отставке Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

В Офисе Генерального прокурора, а также сам Руслан Кравченко уже опровергли эту информацию, а также намекнули, что знают, кто именно работает против этого правоохранительного органа и кто стоит за распространением этих фейков.

"Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора.

Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично.

Я остаюсь там, где обещал быть там, где труднее всего. Работаем дальше, не расслабляемся", – подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что громкий скандал с прокурорами в разных областях, которые оформляли себе ненастоящие инвалидности и получали в течение нескольких лет пенсии, завершился увольнениями. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Долгие годы тема прокуроров с фейковыми инвалидностями была табуированной. Кто-то не хотел замечать проблему. Кто-то считал ее "мелкой". Кто-то пользовался возможностью. Моя позиция другая, разобраться и принять взвешенно справедливое решение. Именно поэтому сразу после моего назначения все прокуроры со статусом инвалидности были направлены", — сказал он.

Кравченко сообщил, что в результате:

• 74 прокурора уволены из органов прокуратуры,

• 66 — уволены с административных должностей,

• 290 дисциплинарных производств находятся на рассмотрении.



