Гучний скандал з прокурорами в різних областях, які оформлювали собі несправжні інвалідності та отримували протягом декількох років пенсії, завершився звільненнями. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Прокурори-пенсіонери: скільки звільнено з органів за отримання фейкових виплат

"Довгі роки тема прокурорів із фейковими інвалідностями була табуйованою. Хтось не хотів помічати проблему. Хтось вважав її "дрібною". Хтось користувався можливістю.

Моя позиція інша, розібратися і прийняти зважено справедливе рішення.

Саме тому одразу після мого призначення усі прокурори зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до КДКП", – зазначив він.

Кравченко повідомив, що у результаті:

• 74 прокурори звільнені з органів прокуратури,

• 66 — увільнені з адміністративних посад,

• 290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.

"І тут необхідно зазначити, що не дивлячись на очікування суспільства жорстких і різких кроків, ми розбираємося з кожним випадком окремо, адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворюваннями, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом.

Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не вирішиться.

Був злочин, буде і вирок.

Кілька справ уже в суді, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.

І тепер ще один прокурор відповідатиме перед судом.

Після восьми років роботи слідчим у Черкасах він у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. І паралельно "оформив" собі інвалідність.

Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому ІІ групу із "втратою 80% працездатності".

П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави.

У вересні всі учасники схеми, і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри.

Тепер суд.

І це про чесність, яка починається всередині самої системи", – наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що скасувало 74 інвалідності з 526 прокурорів, які їх мають. Однак, попри підтвердженні фейкові інвалідності, Офіс Генерального прокурора не звільнив жодного з цих прокурорів.