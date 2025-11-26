Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Гучний скандал з прокурорами в різних областях, які оформлювали собі несправжні інвалідності та отримували протягом декількох років пенсії, завершився звільненнями. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Прокурори-пенсіонери: скільки звільнено з органів за отримання фейкових виплат
"Довгі роки тема прокурорів із фейковими інвалідностями була табуйованою. Хтось не хотів помічати проблему. Хтось вважав її "дрібною". Хтось користувався можливістю.
Моя позиція інша, розібратися і прийняти зважено справедливе рішення.
Саме тому одразу після мого призначення усі прокурори зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до КДКП", – зазначив він.
Кравченко повідомив, що у результаті:
• 74 прокурори звільнені з органів прокуратури,
• 66 — увільнені з адміністративних посад,
• 290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.
"І тут необхідно зазначити, що не дивлячись на очікування суспільства жорстких і різких кроків, ми розбираємося з кожним випадком окремо, адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворюваннями, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом.
Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не вирішиться.
Був злочин, буде і вирок.
Кілька справ уже в суді, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.
І тепер ще один прокурор відповідатиме перед судом.
Після восьми років роботи слідчим у Черкасах він у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. І паралельно "оформив" собі інвалідність.
Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому ІІ групу із "втратою 80% працездатності".
П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави.
У вересні всі учасники схеми, і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри.
Тепер суд.
І це про чесність, яка починається всередині самої системи", – наголосив Руслан Кравченко.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що скасувало 74 інвалідності з 526 прокурорів, які їх мають. Однак, попри підтвердженні фейкові інвалідності, Офіс Генерального прокурора не звільнив жодного з цих прокурорів.