Прокуроры-пенсионеры: сколько уволено из органов за получение фейковых выплат
Прокуроры-пенсионеры: сколько уволено из органов за получение фейковых выплат

Генпрокурор Кравченко уволил 74 прокурора с фейковой инвалидностью

26 ноября 2025, 17:16
Автор:
Недилько Ксения

Громкий скандал с прокурорами в разных областях, которые оформляли себе ненастоящие инвалидности и получали в течение нескольких лет пенсии, завершился увольнениями. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Долгие годы тема прокуроров с фейковыми инвалидностями была табуирована. Кто-то не хотел замечать проблему. Кто-то считал ее "мелкой". Кто-то воспользовался возможностью.

Моя позиция другая, разобраться и принять взвешенно справедливое решение.

Именно поэтому сразу после назначения все прокуроры со статусом инвалидности были направлены на комплексную проверку в КГКП", — отметил он.

Кравченко сообщил, что в результате:

• 74 прокурора уволены из органов прокуратуры,

• 66 — уволены с административных должностей,

• 290 дисциплинарных производств находятся на рассмотрении.

"И здесь необходимо отметить, что несмотря на ожидания общества жестких и резких шагов, мы разбираемся с каждым случаем отдельно, ведь в органах прокуратуры годами работают люди с разными заболеваниями, которые по праву дают им возможность пользоваться соответствующим статусом.

Относительно фейковых инвалидностей: я убежден: одними увольнениями проблема не решится.

Было преступление, будет и приговор.

Несколько дел уже в суде, в том числе в отношении заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего руководителя прокуратуры Хмельницкой области.

И теперь еще один прокурор будет отвечать перед судом.

После восьми лет работы следователем в Черкассах он в 2019 году уволился и поступил в Национальную академию прокуратуры. И параллельно "оформил" себе инвалидность.

Быстро, без оглядки, без личного присутствия МСЭК установила ему ІІ группу с "потерей 80% трудоспособности".

Пять лет он незаконно получал пенсию, находясь на иждивении государства.

В сентябре все участники схемы и прокурор, и чиновники МСЭК получили подозрения.

Теперь суд.

И это о честности, которая начинается внутри самой системы", – подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство здравоохранения сообщило, что отменило 74 инвалидности из 526 прокуроров, которые их имеют. Однако, несмотря на подтверждение фейковой инвалидности, Офис Генерального прокурора не уволил ни одного из этих прокуроров.



