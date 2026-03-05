«Ви завтра побачите 150 гривень за літр»: у Раді закликали Антимонопольний комітет вгамувати ціни на АЗС

Вартість пального в Україні може сягнути катастрофічних позначок, якщо державні органи контролю не втрутяться у ситуацію. Такий прогноз озвучила народна депутатка Ніна Южаніна, наголосивши, що нинішня динаміка цін на українських заправках суттєво відрізняється від європейських тенденцій.

Ціни на заправках

За словами політикині, ризики стрімкого здорожчання пов’язані з тим, що власники АЗС не збираються платити штрафні санкції з власного прибутку. Натомість будь-які витрати чи стягнення від Антимонопольного комітету (АМКУ) бізнес, імовірно, закладе у роздрібну ціну для споживачів.

Южаніна акцентувала на тому, що відсутність жорсткого моніторингу ринку розв'язує руки гравцям паливної галузі:

"Якщо зараз антимонопольний комітет не виконує свою роботу, то ви завтра побачите 150 гривень за літр. І будете думати, що це так можна, так дозволено", — застерегла депутатка в ефірі День.LIVE.

Вона також додала, що в умовах війни підприємці мають нести особливу відповідальність перед суспільством. Питання прозорого ціноутворення на пальне є критичним для стабільності країни, тому ігнорування цієї проблеми з боку регулятора може призвести до непередбачуваних наслідків для економіки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Національний банк України оновив офіційні показники валютного ринку, згідно з якими завтра українська гривня знову ослабне до рекордних значень. Зокрема, вартість американської валюти зросте до позначки 43,71 грн, що стане новим історичним максимумом.