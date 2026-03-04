logo_ukra

Історичний максимум: долар та євро стрімко дорожчають на фоні глобальної нестабільності

Енергоносії та валюта вгору: як події у світі штовхають курс долара до 43,71 грн

4 березня 2026, 16:59
Недилько Ксения

Національний банк України оновив офіційні показники валютного ринку, згідно з якими завтра українська гривня знову ослабне до рекордних значень. Зокрема, вартість американської валюти зросте до позначки 43,71 грн, що стане новим історичним максимумом.

Курс долара

Не менш відчутним є і здорожчання європейської валюти: офіційний курс євро на 5 березня встановлено на рівні 50,83 грн.

Аналітики пояснюють таку динаміку нестабільною геополітичною ситуацією. Зокрема, "це пов’язано з подіями на Близькому Сході", які прямо впливають на світові фінансові ринки. Ескалація конфлікту в цьому регіоні вже спровокувала "здорожчання нафти та бензину", що ланцюговою реакцією відобразилося і на цінниках українських АЗС.

На думку експертів, валютні коливання є прямим наслідком глобальних викликів, які наразі диктують умови як на сировинних, так і на валютних майданчиках світу.

                                                                                                                                                         


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Національний банк України оновив офіційні показники валютного ринку, згідно з якими українська національна валюта суттєво послабиться щодо американського долара. Вже у середу, 4 березня, курс перетнув нову психологічну та історичну межу.

За даними регулятора, вартість американської валюти зросте, що призведе до оновлення попередніх рекордів. "Долар зросте до 43,45 гривень вже 4 березня. Валюта оновить історичний максимум", — прогнозують у НБУ.



