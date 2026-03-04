Исторический максимум: доллар и евро стремительно дорожают на фоне глобальной нестабильности

Национальный банк Украины обновил официальные показатели валютного рынка, согласно которым завтра украинская гривна снова ослабнет до рекордных значений. В частности, стоимость американской валюты вырастет до 43,71 грн, что станет новым историческим максимумом.

Курс доллара

Не менее ощутимо и удорожание европейской валюты: официальный курс евро на 5 марта установлен на уровне 50,83 грн.

Аналитики объясняют такую динамику нестабильной геополитической ситуацией. В частности, "это связано с событиями на Ближнем Востоке", прямо влияющими на мировые финансовые рынки. Эскалация конфликта в этом регионе уже спровоцировала "удорожание нефти и бензина", что цепной реакцией отразилось и на ценниках украинских АЗС.

По мнению экспертов, валютные колебания являются прямым следствием глобальных вызовов, которые диктуют условия как на сырьевых, так и на валютных площадках мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Национальный банк Украины обновил официальные показатели валютного рынка, согласно которым украинская национальная валюта существенно ослабит по отношению к американскому доллару. Уже в среду, 4 марта, курс пересек новую психологическую и историческую границу.

По данным регулятора, стоимость американской валюты вырастет, что приведет к обновлению предыдущих рекордов. "Доллар вырастет до 43,45 гривен уже 4 марта. Валюта обновит исторический максимум", — прогнозируют в НБУ.