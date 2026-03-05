logo

Главная Новости Общество Скандалы «Вы завтра увидите 150 гривен за литр»: в Раде призвали Антимонопольный комитет унять цены на АЗС
commentss НОВОСТИ Все новости

«Вы завтра увидите 150 гривен за литр»: в Раде призвали Антимонопольный комитет унять цены на АЗС

Ценообразование вне контроля: как отсутствие надзора за топливным рынком может ударить по кошелькам украинцев

5 марта 2026, 18:45
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Стоимость топлива в Украине может достичь катастрофических отметок, если государственные органы контроля не вмешаются в ситуацию. Такой прогноз озвучила народный депутат Нина Южанина, подчеркнув, что нынешняя динамика цен на украинских заправках существенно отличается от европейских тенденций.

«Вы завтра увидите 150 гривен за литр»: в Раде призвали Антимонопольный комитет унять цены на АЗС

Цены на заправках

По словам политика, риски стремительного подорожания связаны с тем, что владельцы АЗС не собираются платить штрафные санкции из собственной прибыли. Любые расходы или взыскания от Антимонопольного комитета (АМКУ) бизнес, вероятно, заложит в розничную цену для потребителей.

Южанина акцентировала внимание на том, что отсутствие жесткого мониторинга рынка развязывает руки игрокам топливной отрасли:

"Если сейчас антимонопольный комитет не выполняет свою работу, то завтра увидите 150 гривен за литр. И будете думать, что так можно, так позволено", — предостерегла депутат в эфире День.LIVE.

Она также добавила, что в условиях войны предприниматели должны нести особую ответственность перед обществом. Вопрос прозрачного ценообразования на топливо является критическим для стабильности страны, поэтому игнорирование этой проблемы со стороны регулятора может привести к непредсказуемым последствиям для экономики.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Национальный банк Украины обновил официальные показатели валютного рынка, согласно которым завтра украинская гривна снова ослабнет до рекордных значений. В частности, стоимость американской валюты вырастет до 43,71 грн, что станет новым историческим максимумом.                                                                              



