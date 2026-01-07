logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Весілля з ChatGPT обернулося скандалом: суд у Європі анулював шлюб через промову від ШІ
commentss НОВИНИ Всі новини

Весілля з ChatGPT обернулося скандалом: суд у Європі анулював шлюб через промову від ШІ

Слова про любов, команду і «шалену пару» не врятували: чому суд визнав весілля недійсним.

7 січня 2026, 19:06
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Нідерландах суд уперше визнав шлюб недійсним через весільну промову, створену за допомогою ChatGPT. Про цей випадок повідомляє  нідерландське видання NOS.

Весілля з ChatGPT обернулося скандалом: суд у Європі анулював шлюб через промову від ШІ

Романтика без формальностей коштувала подружжю законного шлюбу

Йдеться про церемонію одруження, яка відбулася у квітні 2025 року в місті Зволле. Пара свідомо вирішила відійти від класичного сценарію весілля та провести його в невимушеній, сучасній атмосфері. Для цього молодята попросили знайомого підготувати промову — без офіційного стилю, але з акцентом на емоції та партнерство.

Автор промови скористався ChatGPT, який створив креативний текст. У ньому пролунали фрази про готовність "сміятися разом, зростати разом та любити одне одного, які б виклики не принесло життя", а також проголошення пари "не лише чоловіком і дружиною, а передусім командою, шаленою парою та коханням одне для одного".

Однак саме ця креативність і стала фатальною помилкою. У промові не було поставлено обов’язкового за цивільним кодексом Нідерландів формального питання про згоду подружжя взяти на себе всі юридичні права та обов’язки, передбачені шлюбом. Без цього елементу церемонія вважається юридично неповноцінною.

На порушення звернув увагу муніципалітет, який передав справу до прокуратури. Згодом вона потрапила до суду. Суд у Зволле дійшов однозначного висновку: через відсутність обов’язкового формулювання шлюб не відповідав вимогам закону і має бути визнаний недійсним.

Подружжя намагалося оскаржити рішення, заявивши, що не могло знати про критичність цієї помилки, а присутній реєстратор не попередив про порушення. Вони також просили хоча б зберегти дату першого одруження в офіційних документах.

Втім суд відмовив і в цьому. У рішенні зазначено:
"Суд розуміє, що зафіксована дата має велике емоційне значення для подружжя, але не може ігнорувати букву закону".

