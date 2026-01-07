Свадьба с ChatGPT обернулась скандалом: суд в Европе аннулировал брак из-за речи от ИИ

В Нидерландах суд впервые признал брак недействительным из-за свадебной речи, созданной с помощью ChatGPT . Об этом случае сообщает нидерландское издание NOS.

Романтика без формальностей стоила супругам законного брака

Речь идет о церемонии бракосочетания, которая состоялась в апреле 2025 года в городе Зволле. Пара сознательно решила отойти от классического сценария свадьбы и провести его в непринужденной, современной атмосфере . Для этого молодожены попросили знакомого подготовить речь без официального стиля, но с акцентом на эмоции и партнерство.

Автор речи воспользовался ChatGPT , создавший креативный текст. В нем прозвучали фразы о готовности "смеяться вместе, расти вместе и любить друг друга, какие бы вызовы не принесло жизнь" , а также провозглашение пары "не только мужем и женой, но прежде всего командой, безумной парой и любовью друг для друга" .

Однако именно эта креативность и стала роковой ошибкой. В речи не был поставлен обязательный по гражданскому кодексу Нидерландов формальный вопрос о согласии супругов взять на себя все юридические права и обязанности , предусмотренные браком. Без этого элемента церемония считается юридически неполноценной.

В нарушение обратил внимание муниципалитет , передавший дело в прокуратуру. Впоследствии она попала в суд. Суд в Зволле пришел к однозначному выводу: ввиду отсутствия обязательной формулировки брак не соответствовал требованиям закона и должен быть признан недействительным.

Супруги пытались обжаловать решение, заявив, что не могли знать о критичности этой ошибки , а присутствующий регистратор не предупредил о нарушении. Они также просили хотя бы сохранить дату первой женитьбы в официальных документах .

Впрочем, суд отказал и в этом. В решении указано:

Суд понимает, что зафиксированная дата имеет большое эмоциональное значение для супругов, но не может игнорировать букву закона .

