Люди гадять — птахи прибирають: у Швеції диких ворон навчили чистити міста за їжу

У Швеції стартував незвичний екологічний експеримент, який уже називають одним із найоригінальніших рішень проблеми міського сміття. Стартап Corvid Cleaning із міста Седертельє розробив спеціальний розумний пристрій, що навчає диких новокаледонських ворон збирати сміття в обмін на їжу. Основна ціль — недопалки, які є одним із найпоширеніших і найтоксичніших видів міського забруднення. Про це повідомляє Researchgate.

Шведський експеримент над дикими тваринами, який може змінити підхід до прибирання міст і боротьби зі сміттям

Принцип роботи максимально простий і водночас геніальний. Ворона знаходить недопалок, кидає його у спеціальний слот пристрою — і миттєво отримує кормову гранулу. Птах швидко засвоює зв’язок між дією та винагородою, після чого починає цілеспрямовано збирати сміття.

Проєкт поки що перебуває на пілотній стадії, але його потенціал вражає. За офіційними оцінками, у Швеції щороку викидають понад один мільярд недопалків, значна частина яких потрапляє у ґрунт і водойми, отруюючи довкілля. Традиційне прибирання потребує великих фінансових витрат, людських ресурсів і часу.

Співзасновник стартапу Крістіан Гюнтер-Ханссен переконаний: навчання ворон може стати дешевшою та ефективнішою альтернативою класичним методам прибирання. За його словами, птахи працюють постійно, не вимагають зарплат і здатні діставатися до місць, куди людина або техніка доходять рідко.

Ключовий елемент успіху — вибір саме новокаледонських ворон. Цей вид вважається одним із найрозумніших у світі птахів. Їхні когнітивні здібності настільки розвинені, що рівень проблемного мислення порівнюють із семирічною дитиною. Ворони здатні використовувати інструменти, планувати дії та навчатися через спостереження.

Екологи вже називають ініціативу проривним підходом до захисту довкілля, адже вона поєднує технології, поведінкову психологію та природний інтелект тварин. Якщо експеримент покаже стабільні результати, подібні системи можуть з’явитися і в інших країнах, де проблема сміття стоїть особливо гостро.

