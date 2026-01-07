Люди гадят — птицы убирают: в Швеции диких ворон научили чистить города за еду

В Швеции стартовал необычный экологический эксперимент, который уже называют одним из самых оригинальных решений проблемы городского мусора . Стартап Corvid Cleaning из города Седертелье разработал специальное умное устройство, обучающее диких новокаледонских ворон собирать мусор в обмен на еду . Основная цель — окурки, являющиеся одним из самых распространенных и токсичных видов городского загрязнения. Об этом сообщает Researchgate.

Шведский эксперимент над дикими животными, который может изменить подход к уборке городов и борьбе с мусором

Принцип работы максимально прост и в то же время гениален. Ворона находит окурок, бросает его в специальный слот устройства – и мгновенно получает кормовую гранулу . Птица быстро усваивает связь между воздействием и вознаграждением, после чего начинает целенаправленно собирать мусор .

Проект пока находится на пилотной стадии, но его потенциал поражает. По официальным оценкам, в Швеции ежегодно выбрасывают более одного миллиарда окурков , значительная часть которых попадает в почву и водоемы, отравляя окружающую среду. Традиционная уборка требует больших финансовых затрат, человеческих ресурсов и времени.

Соучредитель стартапа Кристиан Гюнтер-Ханссен убежден: обучение ворон может стать более дешевой и более эффективной альтернативой классическим методам уборки. По его словам, птицы работают постоянно, не требуют зарплат и способны добираться до мест, куда человек или техника доходят редко.

Ключевой элемент успеха – выбор именно новокаледонских ворон . Этот вид считается одной из самых умных в мире птиц. Их когнитивные способности настолько развиты, что уровень проблемного мышления сравнивают с семилетним ребенком . Вороны способны использовать инструменты, планировать действия и учиться через наблюдение.

Экологи уже называют инициативу прорывным подходом к защите окружающей среды , ведь она объединяет технологии, поведенческую психологию и естественный интеллект животных. Если эксперимент покажет стабильные результаты, такие системы могут появиться и в других странах, где проблема мусора стоит особенно остро.

Читайте также в "Комментариях", что как теория "положительного мышления" может навредить ментальному здоровью.