logo

BTC/USD

91207

ETH/USD

3156.08

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Люди гадят — птицы убирают: в Швеции диких ворон научили чистить города за еду
commentss НОВОСТИ Все новости

Люди гадят — птицы убирают: в Швеции диких ворон научили чистить города за еду

Ворона сдает окурок — получает корм: как птицы стали неожиданными санитарами мегаполисов.

7 января 2026, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Швеции стартовал необычный экологический эксперимент, который уже называют одним из самых оригинальных решений проблемы городского мусора . Стартап Corvid Cleaning из города Седертелье разработал специальное умное устройство, обучающее диких новокаледонских ворон собирать мусор в обмен на еду . Основная цель — окурки, являющиеся одним из самых распространенных и токсичных видов городского загрязнения. Об этом сообщает Researchgate.

Люди гадят — птицы убирают: в Швеции диких ворон научили чистить города за еду

Шведский эксперимент над дикими животными, который может изменить подход к уборке городов и борьбе с мусором

Принцип работы максимально прост и в то же время гениален. Ворона находит окурок, бросает его в специальный слот устройства – и мгновенно получает кормовую гранулу . Птица быстро усваивает связь между воздействием и вознаграждением, после чего начинает целенаправленно собирать мусор .

Проект пока находится на пилотной стадии, но его потенциал поражает. По официальным оценкам, в Швеции ежегодно выбрасывают более одного миллиарда окурков , значительная часть которых попадает в почву и водоемы, отравляя окружающую среду. Традиционная уборка требует больших финансовых затрат, человеческих ресурсов и времени.

Соучредитель стартапа Кристиан Гюнтер-Ханссен убежден: обучение ворон может стать более дешевой и более эффективной альтернативой классическим методам уборки. По его словам, птицы работают постоянно, не требуют зарплат и способны добираться до мест, куда человек или техника доходят редко.

Ключевой элемент успеха – выбор именно новокаледонских ворон . Этот вид считается одной из самых умных в мире птиц. Их когнитивные способности настолько развиты, что уровень проблемного мышления сравнивают с семилетним ребенком . Вороны способны использовать инструменты, планировать действия и учиться через наблюдение.

Экологи уже называют инициативу прорывным подходом к защите окружающей среды , ведь она объединяет технологии, поведенческую психологию и естественный интеллект животных. Если эксперимент покажет стабильные результаты, такие системы могут появиться и в других странах, где проблема мусора стоит особенно остро.

Читайте также в "Комментариях", что как теория "положительного мышления" может навредить ментальному здоровью.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости